Пятница, 19 Августа 2022 13:28

АрмИнфо.Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования Президенту Республики Армения Ваагну Хачатуряну и Премьер-министру Республики Армения Николу Пашиняну в связи с человеческими жертвами и увечьями в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» в городе

Ереван.

От имени народа и Правительства страны, а также от себя лично Президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.