Понедельник, 22 Августа 2022 13:00

АрмИнфо.В Армении сократилось число респондентов, считающих оправданной военную операцию России на Украине. Об этом свидетельствуют итоги опроса консалтинговой компании MPG "Правило и порядок".

Так, на вопрос действительно ли операция России на Украине была оправданной лишь 19.8% респондентов ответили утвердительно, в апреле таковых было 27%. При этом 12.3% считают скорее оправданной (18.8% - в апреле), 9.6% считают скорее неоправданной (14.9% - в апреле), неоправданной - 36.2% (24.7%), а 22.1% (14.7%) затруднились ответить.

На просьбу выразить отношение к Западным санкциям в отношении России на фоне операции 9.5% (8.4% - в апреле) респондентов ответили, что полностью положительно, скорее положительно 12.8% (11%). Скорее отрицательно высказались 19.4% (17.8%) опрошенных, полностью отрицательно - 37.8% (55% в апреле), еще 20.5% (7.9%) затруднились выразить отношение.

Вместе с тем, 48.9 % респондентов (53.9 % в апреле) однозначно согласились, что санкции Запада против России сказываются на Армении. 28% (23.7% ) считают, что скорее сказываются, 9.8 % (9.6%) убеждены, что не действуют, 6.6% (8.2%) вообще не действуют, еще 6.9% (4.7%) затруднились ответить.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Республики Армении в период с 30 июня по 5 августа этого года, объем выборки составил 1005 человек, ошибка выборки +/- 3%.

В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup - одной из самых престижных и независимых организаций по изучению общественного мнения в мире. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.