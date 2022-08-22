Понедельник, 22 Августа 2022 12:58

АрмИнфо.Российско-белорусская рок-группа <Би-2> выступит с концертом в Армении. Об этом свидетельствует график выступлений группы, представленный на ее официальном сайте.

Согласно афише, концерт в столице Армении пройдет 22 октября в концертно-спортивном комплексе им. Карена Демирчяна.

Любопытно, что Россия до 2023 года включительно в списке не значится, артисты выступят в Казахстане, Армении, Киргизии и в Израиле. Как отмечают российские СМИ, ранее коллективы <ДДТ> и <Би-2> оказались замешаны в громких скандалах. Лидер <ДДТ> Юрий Шевчук публично негативно высказался о спецоперации на Украине. После этого на него составили административный протокол <за дискредитацию вооружённых сил РФ>. Группа <Би-2> отменила концерт в Омске 28 апреля за 15 минут до его начала. Это связано с патриотическим содержанием банера, висевшего над сценой.

Би-2 - российско-белорусская рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники - Шура Би- 2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал). В состав команды также входят Андрей Звонков (гитара), Макс Лакмус (бас-гитара) Борис Лифшиц

(ударные) и Ян Николаенко (клавишные)