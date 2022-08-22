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АрмИнфо. На межгосударственной трассе М2, связывающий Сюниксскую область с Ереваном, возобновлено нормальное движение большегрузов, сообщает Сюникская областная администрация.
В субботу водители фур перекрыли одну из полос трассы Ереван-Мегри в районе Сисиана в знак протеста против обязательного взвешивания грузовиков. Они требуют отменить взвешивание по колесным осям, а также изменить допустимую массу с 26 тонн до 28 тонн.
К протестующим накануне приехал губернатор Сюника Роберт Гукасян, его советник Карен Бальян, начальник областного управлрения полиции Алик Мамиконян, замначальника главного управления обеспечения общественной безопасности Полиции Эдгар Петросян.
Согласной областной администрации, после переговоров с водителями нормальное движение восстановлено.
|Идентифицирована личность последнего из считавшихся пропавшими без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> - МЧС
|Опрос: 32.8% респондентов в Армении не участвовали бы в парламентских выборах, если бы они прошли в ближайшее воскресенье
|Большинство респондентов в РА убеждены: Санкции Запада в отношении России сказываются на Армении
|Российско-белорусская рок-группа <Би-2> выступит с концертом в Армении
|Хозяйствующие субъекты торгового центра <Петак> требуют дать им возможность начать работать
|В Сюнике возобновилось нормальное движение фур по трассе Ереван-Мегри
|Ситуация вокруг Лачинского коридора будет решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления - посольство РФ
|Глава делегации ЕС: Брюссель взаимодополняет, а не конкурирует с МГ ОБСЕ по вопросу урегулирования карабахского конфликта
|Оппозиционер: Система госуправления Арцаха больше не в состоянии эффективно управлять стоящими перед страной вызовами
|В конце августа выйдет в свет русскоязычная версия энциклопедии "Карабахский вопрос и внешняя политика Республики Арцах"
|США ищут советника для <противодействия коррупции> в Aрмении
|Оппозиционный блок <Армения> опровергает свою причастность к появившимся в Ереване листовкам
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|Прогноз: Получив "Лачин", Баку немедленно перейдет к пробиванию "Зангезура"
|Америабанк удостоился награды «Самый инновационный цифровой банк в Центральной и Восточной Европе 2022» по версии журнала Global Finance
|Обеспечительные меры в отношении Азербайджана остаются в силе - ЕСПЧ
|Депутат армянского парламента требует привлечь к ответственности клеветников
|СНБ Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна
|Грузия, как транзитная страна, играет большую роль для Армении: Пашинян
|Григорян и Гаджиев провели очередную встречу при посредничестве ЕС в Брюсселе
|<Мост дружбы> через реку Дебет, как важная часть международной магистрали Восток- Запад, приобретает стратегическое значение: Гарибашвили
|В Турции заявили об обсуждении с Россией вопроса об открытии коридора через территорию Армении
|В Буэнос-Айресе прошли армяно-аргентинские межмидовские политконсультации
|Президент Туркменистана направил соболезнования руководству Республики Армения
|Глава МИД Арцаха: Ставки самые высокие - возрождение или вырождение
|Секретарь Совбеза Арцаха потребовал от командующего российскими миротворцами запретить деятельность представителей СМИ Азербайджана в зоне своей ответственности
|Гарибашвили и Пашинян откроют новый автомобильный мост "Дружбы"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Эксперт: Украина вносит дополнительную туманность в процессы между Ереваном и Баку с участием Москвы
|В Ереване за торговлю в неположенном месте будут изымать товар
|Следственный комитет Армении призывает граждан сдать не использованные пиротехнические средства
|Несмотря на неудачи, Госдепартамент США по-прежнему видит "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном
|Дипломат: Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога
|Данных, свидетельствующих о теракте в ТЦ <Сурмалу>, нет: Глава СК Армении
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Посольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных кругов
|По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурора
|Количество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистра
|Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилось
|В Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центре
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистра
|МСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работу
|Шойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном Кавказе
|Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл "Сансет Бульвар"
|В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек
|Посольство РФ: Любовь Грибова жива
|Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
|Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
|Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Читать больше
|Прогноз: "Ядерная сделка" между Западом и ИРИ содержит возможности и для Армении
|Прогноз: Получив "Лачин", Баку немедленно перейдет к пробиванию "Зангезура"
|Эксперт: Украина вносит дополнительную туманность в процессы между Ереваном и Баку с участием Москвы
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Читать больше
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