Понедельник, 22 Августа 2022 12:54

АрмИнфо. Ситуация вокруг Лачинского коридора будет решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана. Об этом на своей странице в Facebook написала председатель постоянной комиссии Национального Собрания Армении по правам человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян, ссылаясь на ответ посольства России на свой запрос.

<О продолжительных проявлениях преступного поведения Азербайджана я последовательно уведомляю международных партнеров - аккредитованных в РА послов. Очередным письмом я обратила внимание посла РФ в РА Сергея Копыркина на факт нападения Азербайджана на Арцах, которое произошло 1 августа, когда азербайджанская сторона попыталась пересечь линию соприкосновения, применив в последующие дни минометы, гранатометы и ударные БПЛА. Поскольку Азербайджан в очередной раз нарушил трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года, в результате которого у нас были жертвы и раненые, я попросила российского коллегу осудить это преступное поведение Азербайджана, предпринять шаги по стабилизации ситуации в регионе>, - говорится в сообщении парламентария.

Она отметила, что получила письмо от посольства РФ в РА, согласно которому ситуация в зоне ответственности российского миротворческого

контингента и на армяно-азербайджанской границе является важным вопросом внешней политики России. <Хотели бы обратить Ваше внимание на сделанное 4 августа с.г. заявление МИД России по обострению в зоне нагорно-карабахского конфликта. Министерство призвало обе стороны проявить сдержанность, соблюдать режим прекращения огня и подтвердило необходимость урегулирования в соответствии с заявлениями лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 г.,11 января и 26 ноября 2021 г.. Российские миротворцы предпринимают все возможные усилия для стабилизации ситуации <на земле>. И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно подчеркивали важную роль РМК. Убеждены, что такое доверие полностью заслуженно. Готовы и впредь оказывать любую необходимую поддержку нормализации связей Армении и Азербайджана> - отмечается в ответе посольства.

Товмасян также заметила, что в другом письме я обратила внимание коллег Российской Федерации на процесс сдачи населенных пунктов Бердзор, Ахавно и Неркин Сус. <Остались считанные дни, чтобы армянские населенные пункты были переданы Азербайджану. И чем ближе

мы подходим к этой позорной реальности, навязанной властью премьер-министра Никола Пашиняна всему армянству, видение будущего становится еще более неопределенным. В своем обращении послу РФ я представила имеющиеся трудности, а также опасения моих коллег­депутатов Национального Собрания Арцаха, что человеческих, технических и транспортных ресурсов недостаточно для своевременного осуществления процесса эвакуации. Я попросила посодействовать в продлении срока сдачи указанных населенных пунктов>, - отметила Товмасян.

Посольство РФ в ответном письме сообщает, что ситуация вокруг Лачинского коридора должна быть решена на основании пункта 6 Трехстороннего заявления. <Напомню, согласно пункту 6, указанному посольством РФ, по соглашению сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Судя также по недавнему заявлению советника-посланника посольства России в Ереване Максима Селезнева о том, что российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет эксплуатирована новая дорога, можно предположить, что по этой части еще не все ясно - в конце концов, до конца указанного трехлетнего срока осталось еще более года. Посольство РФ также добавляет, что по всем темам, указанных в их письме, регулярно проводятся консультации заинтересованных сторон. Их цель - выйти на договоренности, устраивающие всех, для реализации Трехстороннего заявления. Для этого мы находимся в постоянном диалоге с армянской и азербайджанской сторонами как на высшем уровне, так и по линии Минобороны России, МИД России и других ведомств. 2 и 8 августа состоялись телефонные разговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Контакты с азербайджанскими и армянскими коллегами провели Сергей .Лавров и Сергей Шойгу. С учетом чувствительности проблематики детали обсуждений не разглашались, тем не менее, подобные беседы являются важным и действенным инструментом урегулирования>, - отмечалось в ответе российского дипломатического представительства, которое представила Тагуи Товмасян.