Понедельник, 22 Августа 2022 12:53

АрмИнфо.ЕС приветствует все усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и выступаем за всеобъемлющее урегулирование всех вопросов, связанных с конфликтом. Об этом заявила глава делегации ЕС в РА Андреа Викторин, касаясь перспектив урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

По ее словам, прежде всего, Евросоюз заинтересован в примирении сторон и в стабильном решении проблемы.

"Мы сожалеем о каждом случившемся инциденте. Необходимо обеспечить среду, которая будет гарантировать прогресс по ряду вопросов, которые вы упомянули. В этом контексте я должна сказать, что для возвращения оставшихся пленных, а также для поиска без вести пропавших, для достижения прогресса в области разминирования, необходимо делать больше. Действительно, мы приветствуем все усилия, направленные на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, и выступаем за всеобъемлющее урегулирование всех вопросов, связанных с конфликтом", - сказала дипломат в интервью Арменпресс.

По ее словам, Европейский союз решительно поддерживает и нынешние и будущие переговоры по мирным договорам и усилия по примирению пограничных вопросов, разблокированию коммуникаций в регионе.

"С момента окончания войны в 2020 году мы в дополнение к другим существующим усилиям по содействию нормализации армяно-азербайджанских отношений, вовлечены в этот процесс и на самом высоком уровне - под руководством президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Наша цель - добиться успеха во всех этих вопросах", - отметила посол.

На уточнение, укладывается ли посредничество Шарля Мишеля в логику формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ, Викторин отметила, что позиция Европейского Союза была довольно определенной до войны, также и во время войны.

"Мы полностью поддерживаем продвижение процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ. Процессом действительно руководили сопредседатели МГ ОБСЕ. Да, Вы правы, сейчас ЕС занял более активную позицию и играет заметную роль на самом высоком уровне посредством регулярных консультаций и визитов председателя Мишеля и спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара. Он был здесь 13 и 14 июля. Так что мы находимся в постоянном контакте, лично участвует и председатель Шарль Мишель", - сказала дипломат, заверив, что эти усилия никоим образом не направлены на конкуренцию с другими субъектами или против них.

"Я должна указать на это, потому что существует много спекуляций по этому вопросу. Мы должны говорить о взаимодополняемости, а не о конкуренции.

Три трехсторонних встречи, прошедшие в декабре в 2021 года, в апреле и мае 2022 года в Брюсселе, были направлены на поддержку устойчивого решения. В то же время и спецпредставитель ЕС Тойво Клаар инициировал встречи на высоком уровне между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и советником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Эти посредничества на высоком уровне, качество контактов - это вклад, который мы можем внести в это дело, и Европейский Союз действительно привержен продолжению наших усилий в этих форматах. Естественно, мы прислушиваемся к пожеланиям обеих стран. Но повторяю, это не конкуренция, это взаимодополняемость за счет других усилий", - сказала посол ЕС.

При этом она подчеркнула, что Брюссель также приветствует прямой контакт между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, который состоялся 16 июля в Тбилиси. Викторин добавила, ЕС приветствует установление прямого контакта между двумя министрами иностранных дел. "Я думаю, что все эти элементы объединяются, и прилагаются усилия для поиска стабильного решения между двумя странами", - заверила европейский дипломат.

Касаясь вопроса нормализации отношений между Арменией и Турцией, Викторин напомнила, что Евросоюз всегда активно поддерживает процессы нормализации отношений.

"Были публичные заявления, в которых подчеркивалось, что мы поддерживаем инициативу прямых переговоров между Арменией и Турцией. Надеюсь, это приведет к урегулированию отошений. Важным шагом стал телефонный разговор между премьер- министром Армении Пашиняном и президентом Турции Эрдоганом. Европейский Союз уже много лет проявляет активность и поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Турцией. Мы хотим видеть прогресс, потому что считаем, что это выгодно для народов и откроет для них новые возможности", - резюмировала посол ЕС в РА.