Понедельник, 22 Августа 2022 12:53

АрмИнфо.Система государственного управления Арцаха больше не в состоянии эффективно управлять всеми теми рисками - от безопасности до нормального развития страны, которые сегодня и в ближайшие годы будут висеть над Арцахом. Подобного мнения придерживается оппозиционный депутат от блока "Честь имею" Тигран Абраамян.

По его убеждению, здесь проблема системная и в новых ситуациях должна претерпевать радикальной трансформации.

"В ближайшее время в Арцахе ожидается процесс конституционных изменений, работа над которым началась в начале года, тем не менее, эти поправки, хотя и предполагают несколько ключевых изменений, однако не решают проблемы противостояния, нейтрализации и управления рисками", - считает депутат.

При этом он констатировал, что в 2018 году в Армении начался процесс отчуждения Арцаха: трагические последствия 44-дневной войны и позиция властей РА по нагорно- карабахскому конфликту вынуждают Арцах полностью пересмотреть от внутренней политики, экономики до статус-кво в государственной системе, и перейти к антикризисному менеджменту.

"Это предполагает системную, идеологическую и радикальную смену основных акторов", - резюмировал он.