Понедельник, 22 Августа 2022 12:51

АрмИнфо. Бюро Госдепартамента США по правоохранительной деятельности и борьбе с незаконным оборотом наркотиков объявило о поиске специалиста на должность старшего советника по вопросам противодействия коррупции в Армении. Как следует из документа, с которым ознакомился RT, большую часть рабочего времени он будет проводить в американском посольстве в Ереване.

<Основная цель программы бюро в Армении состоит в оказании поддержки принимающему государству в развитии эффективного и прозрачного сектора уголовного правосудия, уважающего права человека и активно борющегося с коррупцией>, - отмечается в тексте.

К такой работе среди прочего относятся содействие модернизации органов правопорядка и уголовного правосудия, борьба с международной организованной преступностью и поддержание принципа верховенства права. В связи с этим в обязанности старшего советника, как следует из описания вакансии, войдёт изучение потребностей Армении в том, что касается антикоррупционной и правоохранительной деятельности. <Советник будет тесно взаимодействовать и налаживать конструктивные отношения с коллегами из Министерства юстиции Армении, антикоррупционного комитета и других ведомств, связанных с уголовным правосудием>, - говорится в документе.

Кроме того, специалист должен будет посещать конференции и семинары по борьбе с коррупцией, координировать свою работу с американской стороной и отчитываться перед ней, обучать и наставлять представителей ряда ведомств Армении.

Согласно документу, в год старший советник может получать от $91,5 тыс. до $134,3 тыс. Контракт с ним планируют заключить на год с возможностью продления срока действия