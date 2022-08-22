Понедельник, 22 Августа 2022 12:48

АрмИнфо. Оппозиционный блок <Армения> опровергает свою причастность к появившимся в Ереване листовкам. <Внимание! В Ереване распространяются листовки с названием и логотипом блока <Армения> провокационного и бредового содержания. Они фейковые и не имеют какого-либо отношения к блоку>, - написал на своей странице в Facebook депутат Национального Собрания РА от блока <Армения> Гегам Манукян.

Депутат уверен, что появление листовок нацелено на новую пропагандистскую провокацию в стране. <Авторитарные и околовластные провокаторы и те, кто затуманивает общественное сознание, опустились на более низкий уровень, но они бессильны. Нет и правоохранителей, чтобы я мог призвать их предпринять меры. Но где бы мы не поймали распространителей этих листовок, проводим их, по меньшей мере, с желудками, полными бумаги...>, - написал он.

Отметим, что ранее в социальных сетях получили распространение фотографии листовок с логотипом блока <Армения>, на которых сделаны надписи следующего содержания: " Пусть Арцах достанется России>, Тирасполь принадлежит России" и другие.