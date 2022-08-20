Суббота, 20 Августа 2022 14:02

АрмИнфо.Журнал «Global Finance» объявил победителей в номинациях «Лучший цифровой банк мира для потребителей 2022», назвав Америабанк победителем в категории «Самый инновационный цифровой банк в Центральной и Восточной Европе».

Банки-победители были выбраны на основе ряда критериев, таких, как эффективность стратегии привлечения и обслуживания клиентов в цифровой среде, успех в привлечении клиентов к использованию цифровых предложений банка, рост числа клиентов, пользующихся цифровыми продуктами, широта линейки предлагаемых продуктов, наличие ощутимых преимуществ от внедрения цифровых решений, а также дизайн и функциональность веб-сайта/мобильного приложения.

Джозеф Джиарапуто, издатель и главный редактор журнала «Global Finance», отметил: «В условиях длительной пандемии, ускорившей усилия банков по цифровизации, на рынке произошла быстрая эволюция в сфере электронных предложений. Финансовые учреждения, достигшие самых высоких результатов по внедрению новых и усовершенствованных продуктов и услуг, получают награды от Global Finance в номинации «Лучшие цифровые банки мира в 2022 году».

Артем Шамцян, директор по инновациям и диджитализации Америабанка, отметил: «За последние несколько лет Америабанк достиг существенного прогресса в наращивании своих цифровых возможностей. Для нас большая честь удостоиться признания Global Finance, свидетельствующего об успешной реализации нашей цифровой стратегии. Растущий спрос на наши цифровые предложения и количество транзакций, совершаемых через нашу многофункциональную банковскую платформу, являются лучшим доказательством эффективности наших усилий и значительных инвестиций в этой области. Мы гордимся тем, что являемся законодателем тенденций на рынке, привнося удобство и инновации в жизнь людей».

Отметим, что Америабанк запустил целый ряд цифровых экосистем, объединяющих как финансовые, так и нефинансовые услуги – первое в своем роде предложение в Армении, в настоящее время охватывающее следующие направления: МСБ (малый и средний бизнес), автокредитование, ипотечное кредитование и электронная коммерция.

Платформы экосистем обеспечивают удобство и новый опыт взаимодействия с банком, позволяя быстро получить финансирование во всех основных областях, улучшая весь клиентский путь от открытия счета до получения карты и подачи кредитной заявки в онлайн-среде экосистемы Америабанка.