Суббота, 20 Августа 2022 11:26

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека подтверждает, что обеспечительные меры в отношении Азербайджана остаются в силе и в отношении жителей ряда населенных пунктов Арцаха. Об этом сообщает аппарат уполномоченного РА по международно-правовым вопросам.

<На основании обращения Республики Армения о применении обеспечительных мер в ЕСПЧ для защиты прав гражданского населения ряда населенных пунктов Нагорного Карабаха 19 августа с.г., ЕСПЧ подтвердил меры, примененные 29 сентября 2020 года и расширенную обеспечительную меру от 3 ноября того же года, отметив, что она остается в силе. ЕСПЧ предложил сторонам воздерживаться от таких действий, которые могут привести к нарушению прав гражданского населения, охраняемых Конвенцией, в том числе поставить под угрозу их права, охраняемые статьями 2, 3 и 8 Конвенции>, - говорится в сообщении. ЕСПЧ также зафиксировал, что решение от 29 сентября 2020 года, которое остается в силе, применимо к событиям, на которые ссылается правительство РА - это <вооруженные нападения на мирные населенные пункты, угрозы перемещения населения общин Бердзор и Агавно>.