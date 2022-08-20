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 Суббота, 20 Августа 2022 11:25
Александр Аванесов

Депутат армянского парламента требует привлечь к ответственности клеветников

Депутат армянского парламента требует привлечь к ответственности клеветников

АрмИнфо.  Известный армянский предприниматель, депутат Национального Собрания  РА  Хачатур Сукиасян  требует привлечь к ответственности лиц за распространение лжи  относительно якобы причастности  семьи бизнесмена к взрыву в торговом центре <Сурмалу>.

<После взрыва в торговом центре <Сурмалу> 14 августа в социальных сетях, а также в некоторых СМИ появились клеветнические материалы о том, что взрыв в торговом центре был  организован депутатом Хачатуром   Сукиасяном  и членами  его семьи.   Некоторые пользователи в социальных  сетях, а  также с фальшивых  аккаунтов пользователей начали организованную кампанию против Сукиасянов с аналогичным содержанием.  Делается это в политических целях и с конкретными указаниями посеять ненависть к сукиасцам и запятнать их добрую репутацию>,  - говорится в заявлении депутата на его странице в Facebook.

Парламентарий рассчитывает, что поскольку вышеизложенная информация, помимо того, что является наглой ложью, содержит еще и признаки явного преступления,  связанного с ложным обвинением в совершении тяжкого преступления,  правоохранительные органы найдут и привлекут виновных к ответственности, предотвратив повторение <подлого поступка против семьи или других людей в будущем>.  <Приносим соболезнования родственникам погибших>, - отмечается в заявлении предпринимателя.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа в 13:23. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники, на котором по данным главы МЧС Армена Памбухчяна, было складировано до 4 тонн взрывоопасных средств.  Погибли 16 человек,  1 гражданин числится пропавшим без вести, 62 человека обратились за медицинской помощью, 4 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. Генеральная прокуратура республики по факту взрыва и его последствий возбудила  уголовное дело. 

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