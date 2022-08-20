Суббота, 20 Августа 2022 11:25

АрмИнфо. Известный армянский предприниматель, депутат Национального Собрания РА Хачатур Сукиасян требует привлечь к ответственности лиц за распространение лжи относительно якобы причастности семьи бизнесмена к взрыву в торговом центре <Сурмалу>.

<После взрыва в торговом центре <Сурмалу> 14 августа в социальных сетях, а также в некоторых СМИ появились клеветнические материалы о том, что взрыв в торговом центре был организован депутатом Хачатуром Сукиасяном и членами его семьи. Некоторые пользователи в социальных сетях, а также с фальшивых аккаунтов пользователей начали организованную кампанию против Сукиасянов с аналогичным содержанием. Делается это в политических целях и с конкретными указаниями посеять ненависть к сукиасцам и запятнать их добрую репутацию>, - говорится в заявлении депутата на его странице в Facebook.

Парламентарий рассчитывает, что поскольку вышеизложенная информация, помимо того, что является наглой ложью, содержит еще и признаки явного преступления, связанного с ложным обвинением в совершении тяжкого преступления, правоохранительные органы найдут и привлекут виновных к ответственности, предотвратив повторение <подлого поступка против семьи или других людей в будущем>. <Приносим соболезнования родственникам погибших>, - отмечается в заявлении предпринимателя.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа в 13:23. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники, на котором по данным главы МЧС Армена Памбухчяна, было складировано до 4 тонн взрывоопасных средств. Погибли 16 человек, 1 гражданин числится пропавшим без вести, 62 человека обратились за медицинской помощью, 4 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. Генеральная прокуратура республики по факту взрыва и его последствий возбудила уголовное дело.