Суббота, 20 Августа 2022 11:24

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна за лжесвидетельство. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СНБ отмечает, что 1 декабря 2021 года генеральная прокуратура Арцаха направила в СНБ республики видеозапись с участием гражданина Армении Романа Багдасаряна, в которой тот заявил об убийствах, якобы совершенных во время войны военнослужащими Армии обороны Арцаха и бывшими генералами, отдававшими соответствующие приказы.

По результатам оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных действий, предпринятых СНБ, заявления Романа Багдасаряна были опровергнуты, на основании чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании отсутствие состава преступления. С учетом указанных обстоятельств, СНБ возбудила уголовное производство в отношении Багдасаряна за лжесвидетельство