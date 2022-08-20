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 Суббота, 20 Августа 2022 11:24
Александр Аванесов

СНБ Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна

СНБ Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Арцаха возбудила уголовное дело против блогера Романа Багдасаряна за лжесвидетельство. Об этом говорится в сообщении ведомства.

СНБ отмечает, что 1 декабря 2021 года генеральная прокуратура Арцаха направила в СНБ республики видеозапись с участием гражданина Армении Романа Багдасаряна, в которой тот заявил об убийствах, якобы совершенных во время войны военнослужащими Армии обороны Арцаха и бывшими генералами, отдававшими соответствующие приказы.

По результатам оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных действий, предпринятых СНБ,  заявления Романа Багдасаряна были опровергнуты, на основании чего было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании отсутствие состава преступления. С учетом указанных обстоятельств,  СНБ возбудила уголовное производство в отношении Багдасаряна за лжесвидетельство 

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