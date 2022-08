Суббота, 20 Августа 2022 04:42

АрмИнфо.Ключевое значение для развития торгово- экономических отношений имеют коммуникации, которые дают возможность интегрироваться в мировую экономику и обеспечивают жизненно важные связи на национальном, региональном и международном уровнях.

Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 19 августа на официальной церемонии открытия <Моста дружбы>, на котором присутствовал также глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.

<Несомненно, многовековые связи наших двух дружественных стран, основанные на общих ценностях и историческом наследии, нуждаются в такой современной и важной инфраструктуре, отвечающей требованиям времени, которая создает прочную основу для нашего будущего широкого сотрудничества. Более чем убежден, что сегодня созданы все необходимые предпосылки развивать и углублять будущие отношения с братской Грузией в соответствии с важными приоритетами внешней политики Республики Армения>, - сказал премьер-министр Армении.

По его словам, в нынешних условиях сложных вызовов в армяно-грузинских торгово- экономических отношениях зафиксирован выдающийся рост, - по статистике рост товарооборота по сравнению с прошлым годом составил 97%. Данный рост является воодушевляющим и результатом осуществления совместной, непрерывной и последовательной работы, сказал он.

Как считает Пашинян, армяно-грузинские торгово-экономические отношения имеют большой потенциал роста. Имеются серьезные возможности для углубления сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, информационно-коммуникационной, транспортной, энергетической, туристической и других сферах. <Двустороннеее сотрудничество в транспортной сфере и в ряде международных транспортных структур позволяют нам предпринимать реальные шаги не только в международном транспортном коридоре Персидский залив-Черное море, но и в других инициативах, обеспечивающих узловую связь в транспортной сфере>, - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр РА с удовлетворением отметил, что регулярные пассажирские перевозки между Арменией и Грузией осуществляются как наземным, так и воздушным транспортом. Что касается грузоперевозок, то необходимо прилагать дополнительные усилия и проводить совместную непрерывную работу для обеспечения их более легкого перемещения. В этом контексте Никол Пашинян также подчеркнул важность сотрудничества в области железнодорожного транспорта и расширения мультимодальных, в частности, паромных перевозок.

<Грузия, как транзитная страна, играет большую роль для Армении с точки зрения надежного и безопасного снабжения энергоресурсами, связи и телекоммуникаций. В сфере энергетики имеется большой опыт эффективного сотрудничества. Ежедневную и последовательную работу в направлении обеспечения кибербезопасности должны вести соответствующие ведомства и структуры>, - добавил он. Как указал армянский премьер, Армения и Грузия также должны развивать пограничное сотрудничество, что было очень важно во время пандемии.

Строительства нового моста - совместный армяно-грузинский проект, финансируемый Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), правительствами Армении и Грузии. Общий бюджет программы составляет около 9 млн евро, из них 7,2 млн евро - кредитные средства от ЕБРР, а остальные 1,8 млн евро - бюджетные средства двух стран. Застройщиком моста является компания Ariana Tunnel Dam Co. (Иран), технический надзор вверен совместной компании Soosung Engineering Co., Ltd и Korea Consultants International Co., Ltd. (Южная Корея).

Кредитная "Программа модернизации северных пограничных пунктов Армении" между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), была подписана 23 ноября 2012 года. Соглашение о строительстве "Моста дружбы" между Арменией и Грузией было подписано 24 декабря 2014 года. Строительство стартовало в мае 2021 года (изначально планировали мост сдать в эксплуатацию до конца 2016 года), а в начале августа был сдан в тестовую эксплуатацию. Четырехполосный мост современных стандартов и параметров длиной 160 метров, построенный на территории двух государств, является уникальным проектом в регионе. Он позволит также сэкономить время перевозчиков, прохождение людей через КПП с 15 минут уменьшится до 5 минут, а грузов - с 75 минут до 25 минут..