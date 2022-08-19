Пятница, 19 Августа 2022 15:01

АрмИнфо.В Армении стартует новая программа государственной поддержки занятости, в рамках которого работодатели, приминающие на работу безработных и получающих пособие граждан, получат компенсации.

Согласно программе, как сообщает министерство труда и по социальным вопросам, в случае заключения трудового договора с безработным гражданином сроком не менее одного года, государство предоставит работодателю единовременную компенсацию в размере 250 000 драмов, а в случае найма безработного, получающего пособие, - в размере 350 000 драмов РА (при этом трудовой договор не может быть заключен на неполный рабочий день).

Бенефициарами программы являются безработные, состоящие на учете в территориальном центре Единой социальной службы, а также граждане старше 35 лет, не имеющие работы в течение последних трех месяцев подряд.

В программе могут принять участие работодатели, отвечающие следующим критериям:

- не являются органом системы государственного управления, осуществляющим государственную службу,

- функционировали не менее двух лет подряд до подачи заявки на программу,

- имели не менее 10 постоянных сотрудников в течение последних трех месяцев,

- те работодатели, у которых фактический фонд рассчитанных ими доходов за указанный период не уменьшился, или снижение составило не более 5%.

Для участия в программе работодатели могут подать как письменное, так и онлайн заявление,е. Письменное заявление необходимо представить в Единый территориальный центр социальной службы, окно, предусмотренное для онлайн-подачи, будет доступно в ближайшее время.