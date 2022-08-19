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АрмИнфо.В Армении стартует новая программа государственной поддержки занятости, в рамках которого работодатели, приминающие на работу безработных и получающих пособие граждан, получат компенсации.
Согласно программе, как сообщает министерство труда и по социальным вопросам, в случае заключения трудового договора с безработным гражданином сроком не менее одного года, государство предоставит работодателю единовременную компенсацию в размере 250 000 драмов, а в случае найма безработного, получающего пособие, - в размере 350 000 драмов РА (при этом трудовой договор не может быть заключен на неполный рабочий день).
Бенефициарами программы являются безработные, состоящие на учете в территориальном центре Единой социальной службы, а также граждане старше 35 лет, не имеющие работы в течение последних трех месяцев подряд.
В программе могут принять участие работодатели, отвечающие следующим критериям:
- не являются органом системы государственного управления, осуществляющим государственную службу,
- функционировали не менее двух лет подряд до подачи заявки на программу,
- имели не менее 10 постоянных сотрудников в течение последних трех месяцев,
- те работодатели, у которых фактический фонд рассчитанных ими доходов за указанный период не уменьшился, или снижение составило не более 5%.
Для участия в программе работодатели могут подать как письменное, так и онлайн заявление,е. Письменное заявление необходимо представить в Единый территориальный центр социальной службы, окно, предусмотренное для онлайн-подачи, будет доступно в ближайшее время.
|<Мост дружбы> через реку Дебет, как важная часть международной магистрали Восток- Запад, приобретает стратегическое значение: Гарибашвили
|В Армении стартует новая программа господдержки содействия занятости
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|Дипломат: Российские миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующего Лачинского коридора, пока не будет задействована новая дорога
|Данных, свидетельствующих о теракте в ТЦ <Сурмалу>, нет: Глава СК Армении
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|Посольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных кругов
|По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурора
|Количество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистра
|Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилось
|В Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центре
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистра
|МСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работу
|Шойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном Кавказе
|Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл "Сансет Бульвар"
|В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек
|Посольство РФ: Любовь Грибова жива
|Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
|Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
|Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
|В Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
|Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Скончался бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян
|Читать больше
|Эксперт: Украина вносит дополнительную туманность в процессы между Ереваном и Баку с участием Москвы
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Читать больше
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