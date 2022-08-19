Пятница, 19 Августа 2022 14:59

АрмИнфо. Очередной этап политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Армении и Аргентины прошел 16 августа в Министерстве иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, с армянской стороны консультации вел замминистра иностранных дел Паруй Ованнисян, со стороны Аргентины - заместитель министра иностранных дел, международной торговли и религии Пабло Тетаманти.

Собеседники обсудили положительный ход двусторонних традиционно дружественных отношений. Была отмечена важность регулярного политического диалога между двумя странами, расширения договорно-правового поля, развития торгово-экономических и межпарламентских связей. Подчеркнута важность активизации торгово-экономических связей в двусторонних отношениях.

Стороны коснулись взаимодействия в рамках международных организаций. Были затронуты актуальные проблемы региональной и международной повестки дня.

В этом ключе Паруйр Ованнисян представил ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта и важность его мирного урегулирования для установления прочного мира на Южном Кавказе.

В тот же день заместитель министра иностранных дел был принят министром иностранных дел, международной торговли и религии Аргентины Сантьяго Кафьеро. В ходе встречи были подведены итоги политических консультаций и достигнутые договоренности, обсуждены вопросы сближения армяно-аргентинских дружественных отношений.

В ходе визита в Аргентину делегацию во главе с Паруйром Ованнисяном приняли министр культуры Тристан Бауэр, министр обороны Хорхе Тайана, члены сенатского комитета по международным отношениям и религии и председатель комитета по международным отношениям и религии Палаты депутатов Эдуардо Вальдес.