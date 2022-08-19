Пятница, 19 Августа 2022 13:20

АрмИнфо. Есть сложнейшие и очень болезненные процессы, через которые народ, общество обязательно должны пройти для самоочищения и возрождения. Об этом написал на своих страницах в соцсетях глава МИД Арцаха Давид Бабаян.

При этом он констатировал, что некоторые из этих процессов являются объективными по своей сути, которые диктуются сложившейся ситуацией.

"Ставки самые высокие - возрождение или вырождение. Но, без прохождения через эти процессы, своего рода "химиотерапию", излечение и выздоровление невозможно. Главное здесь укрепление веры, патриотизма, профессионализма и максимальное дистанцирование от выродков всех мастей", - резюмировал он.