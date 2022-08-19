Пятница, 19 Августа 2022 13:19

АрмИнфо. Председатель Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов направил телеграмму соболезнования коллеге из Армении в связи с трагедией в торговом центре "Сурмалу".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе посольства Казахстана в РА, в телеграмме соболезнования, в частности, говорится: "От себя лично и от имени депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, разделяя скорбь невосполнимой утраты, выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". Примите наши искренние сочувствия".

Кошанов также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее, в связи с трагедией свои соболезнования выразил глава МЧС России Александр Куренков. Об этом он заявил на заседании совета государств-членов ОДКБ по ЧС. Заседание началось с минуты молчания по погибшим и пострадавшим при взрыве в Ереване, а также по погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, с таким предложением лично выступил глава МЧС России.

"Как вы знаете, 14 августа в Ереване произошёл взрыв в торговом центре, в результате которого погибли и пострадали люди. Мы выражаем искренние соболезнования армянской стороне в связи с этим трагическим событием. 18 августа объявлен в Армении днем траура также сегодня в МЧС России вспоминают героя РФ, генерала армии Евгения Николаевича Зиничева, который трагически погиб при исполнении служебного долга. В этот день ему бы исполнилось 56 лет. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания", - сказал он.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь лишь на следующий день вечером. До сих пор ведутся работы по очистке завалов и поиску пропавших граждан. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 2 граждан числятся без вести пропавшими (тело одного до сих пор не нашли), 62 человека обратились за медицинской помощью, 4 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики.

В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело. В Армении и Арцахе был объявлен двухдневный траур. Поиски последнего пропавшего без вести продолжились с утра 19 августа.