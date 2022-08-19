Пятница, 19 Августа 2022 13:17

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Республики Арцах обратился к командующему российским миротворческим контингентом, дислоцированным в республике, и потребовал запретить деятельность представителей средств массовой информации Азербайджана и других стран в зоне ответственности миротворческих войск, без согласия Совета безопасности Республики Арцах. Об этом говорится в заявлении Совбеза Арцаха в ответ на вопрос о деятельности азербайджанских журналистов в Кашатагском районе республики.

Напомним, что редактор азербайджанского " Хаккин.аз " Эйнула Фатуллаев в сопровождении российских военных посетил Бердзор и Ахавно, представляясь как представитель международной организации и побеседовал с главой Ахавно и находящимися там жителями Армении.

В Совбезе Арцаха также обвинили азербайджанскую сторону в распространении дезинформации в связи с посещение Кашатагского района.