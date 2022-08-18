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 Четверг, 18 Августа 2022 18:21

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00     жилой дом 15 на улице Ачаряна, школа для слабовидящих детей № 16, школа-интернат, ресторанный комплекс "Мельница", соляная шахта (Ахи анк), здание финансового техникума и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

10:00-17:00    жилые дома 35, 38, 46, 46/7 на улице Андраника, абоненты-жильцы собственных домов на улице Шаумяна 16 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

1:00-15:00  жилые дома 8, 10, 10/4, 12 на переходе Атояна;

11:00-17:00   жилые дома 9, 11, 17 на улице Ер.Кочара, жилые дома 2, 4 на улице Каджазнуни, собственные дома 12-60 на улице Кори, собственные дома 10-67 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 39, 41, 43, 45, 48, 50, 50а на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 8, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/1, 4, 6, 8, 10, 12 на улице Байрона и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 18, 20, 24, 28, 30, 32, 50, 52, 56, 57, 59, 62, 62а, 65, 65а, 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 5, 7, 11, 13, 15, 15а, 18, 21, 21а на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), музыкальная школа им. Саят-Новы, жилые дома 7, 9-19 на улице Агаяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 3/2, 5/1, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 26а, 26б, 28 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 33, 35 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 23, 23/37 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2, 2а, 19, 21, 21/1, 21/4 на улице Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 34, 36, 38, 41 на улице Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 46/2, 42, 42/2, 44 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3 на 51-ой улице Арабкира, 6 на 53-ей улице; жилые дома 2, 17, 18 на улице Юсисаин Чарагайт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственный дом 3/1 на 49-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

12:00-14:00 частично город Аштарак; кварталы “Гитаван-1” “Гитаван-2”, “Багаван”, улицы Нжде, Микоян Ехбайрнер, Абовяна, П.Прошяна, Арартяна, Чаренца, Н.Аштаракеци, С.Саргиса, Ереванян, Торомонян, Г.Парпеци в городе Аштарак; частично село Ошакан; квартал ‘Мухни” и село Карин;

 

в Армавирской области:

11:00-17:00   села Аревадашт, Артамет, Талворик, Мясникян, Ацик и Баграмян;

 

в Араратской области:

10:00-13:00  села Сисаван, Ванашен, Покр Веди, Таперакан; частично село Нор Кянк;

13:30-16:00   частично села Мхчян, Мргавет, Бюраван;

 

в Вайоц Дзорской области:

14:00-16:00    села Сараван, Сараландж и Угедзор;

 

в Котайкской области:

11:00-17:00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

12:30-16:00 община Каренис, станция оператора “Юком”, "Христианская Церковь Евангельской Веры'', ООО “Артус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

12:00-15:00    села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”, телестанция;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   северная часть села Сарапат в Ашоцком регионе;

11:00-17:00   село Нор Артик в Анийском регионе; села Мец Манташ, Покр Манташ, Сараландж, Арич, Наапетаван, Аревшат, Спандарян и Гетап в Артикском регионе;

 

в Тавушской области:

11:00-17:00   улица Камо в городе Дилижан;

 

в Сюникской области:

11:00-15:00 село Карчеван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 село Тасик;

11:00-16:00   улицы Маштоца, Анкахутяна, Авангард, Аршакунинер, А.Бакунца, Аракеляна, Арзуманяна, Г.Нжде, Давида-Бэка, Галстяна, Саргсяна, Сатяна, Нор Кянк, В.Мамиконяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис.

 

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180. 

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

 

 

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

 

в городе Ереван:

10:00-16:00   жилые дома 31б, 42/10 на улице Ленинградяна, жилые дома 28, 30, 34 на улице Оганова, абоненты-жильцы на улице Силикяна 13 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00    жилые дома 12, 14, 16, 18 на проходе Атояна, 87/2 на улице Азатамартикнера;

11:00-17:00   жилые дома 28, 30, 30/1, 30/2 на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, 5, 7 на улице Н.Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично улицы Сари Тага 3-8, абоненты-жильцы 5-10 рядов Сари Тага и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Арагацотнской области:

11:00-17:00   села Уджан, Мастара, Цахкасар, Зовасар и Гарнаовит;

 

в Араратской области:

10:30-16:00 частично село Шаумян;

 

в Котайкской области:

11:00-17:00   частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

12:30-16:00 община Каренис, станция оператора “Юком”, "Христианская Церковь Евангельской Веры'', ООО “Артус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

 

в Гегаркуникской области:

11:00-16:00   села Лчаван, Макенис, Ахпрадзор, Карчахбюр, Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ЗАО “Севан Ишхан”, воиснкая часть Карчахбюра, ГНКО “Национальный парк Севан”, ЧП “Хачатрян Аарон”, станции сотовых операторов “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”;

 

в Ширакской области:

10:00-16:00   село Цахкут в Амасийском регионе; западная часть села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00   квартал ‘Хин Гюх” в селе Айкадзор Анийского региона.

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