Четверг, 18 Августа 2022 18:19

АрмИнфо.Недавняя военная провокация в Лачинском коридоре имеет многие причины, учитывая, что данный коридор является важным компонентом процессов вокруг Карабаха, представляющим интерес для всех сторон, в том числе и для России. Подобное мнение выразил АрмИнфо главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Малашенко.

"Решение Москвы о передислокации миротворцев придется соблюдать обеим сторонам. Но вокруг Лачинского коридора всегда были и будут конфликты. В этом свете, трехстороннее заявление от 9-го ноября 2020 года вполне может быть дополнено новыми договоренностями. И вообще - в существующих соглашениях по Карабаху нет ничего окончательного. Конфликт между Арменией и Азербайджаном тяжелый, политический. Однозначно, он продлится еще очень долго, а Лачинский коридор - одно из самых узких мест этого конфликта", - считает он.

Существенным образом на ситуацию в Арцахе и на Южном Кавказе в целом, по оценкам Малашенко, влияет и ситуация в Украине. В частности, боевые действия в Украине и все сопутствующие процессы, на его взгляд, существенно ограничивают миротворческие функции и пространство РФ в Арцахе. На взгляд эксперта, Украина вносит дополнительную туманность и неясность в перспективы дальнейших процессов между Ереваном и Баку с участием Москвы. "В общем, сегодня не очень понятно, как в регионе конфликта будут разворачиваться дальнейшие процессы. Потому что, одно дело, когда Россия - миротворец, занимающий особую позицию, и другое дело - Россия с повязанными украинским конфликтом руками. И с учетом того, что эту данность прекрасно понимают, особенно в Азербайджане, представляется необходимым проявлять предельно возможную дипломатичность и осторожность", - подчеркнул он.

"Посмотрите, что происходит на других геополитических треках с участием России. То же недавнее обвинение главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина в адрес Евросоюза, США и Швейцарии в стремлении сорвать работу Женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе говорит о многом. А именно о том, что на Западе полагают, что говорить с Россией больше не о чем. Причем, по любому вопросу. Есть лишь разговоры России с Турцией, Ираном, Китаем, но не с Европой или США. И все это отражает суть текущей ситуации вокруг России", - подытожил Малашенко.