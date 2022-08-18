Четверг, 18 Августа 2022 12:28

АрмИнфо. Следственный комитет Армении призывает граждан сдать не использованные пиротехнические средства. Об этом говорится в сообщении ведомства.

<Призываем всех граждан, которые приобрели в торговом центре <Сурмалу>, но еще не использовали материалы и принадлежности, предназначенные для фейерверков, не использовать их и сдать в отделения полиции РА по месту жительства. Указанное действие не повлечет правовых последствий для граждан>, - говорится в сообщении ведомства.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа в 13:23. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники, на котором по данным главы МЧС Армена Памбухчяна, было складировано до 4 тонн взрывоопасных средств. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 1 гражданин числится пропавшим без вести, 62 человека обратились за медицинской помощью, 7 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. Генеральная прокуратура республики по факту взрыва и его последствий возбудила уголовное дело.