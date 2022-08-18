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 Четверг, 18 Августа 2022 12:21
Марианна Мкртчян

Несмотря на неудачи, Госдепартамент США по-прежнему видит "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном

Несмотря на неудачи, Госдепартамент США по-прежнему видит "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном

АрмИнфо.Несмотря на неудачи, Госдепартамент США по-прежнему видит "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном. Об этом официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс заявил на брифинге 17 августа.

Так, на уточнение, видит ли Госдеп "историческую возможность" достижения мира между Баку и Ереваном на фоне последней эскалации, он в частности сказал: "Ну, мы все еще работаем над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы способствовать тому, что мы надеемся увидеть, а именно всеобъемлющему долгосрочному миру между Арменией и Азербайджаном".

В этом ключе он напомнил, что госсекретарь США Блинкен недавно имел возможность побеседовать с лидерами Армении и Азербайджана. "Мы сделали это, выразив нашу глубокую озабоченность в связи с недавними боевыми действиями в Нагорном Карабахе и вокруг него, rкоторые привели к жертвам. Мы призвали к немедленным шагам по снижению напряженности и недопущению дальнейшей эскалации между сторонами. И недавний рост напряженности подчеркивает, на наш взгляд, необходимость переговорного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся вопросов, связанных или вытекающих из нагорно-карабахского конфликта", - добавил Прайс.

"Поэтому, - продолжил он, - несмотря на то, что мы наблюдаем усиление напряженности, приводящее к некоторому насилию, мы собираемся оставаться приверженными сотрудничеству со сторонами. Мы будем продолжать делать это на двусторонней основе, а также с партнерами-единомышленниками в ЕС и в рамках нашей роли сопредседателя ОБСЕ в Минске, чтобы помочь странам найти этот долгосрочный всеобъемлющий мир".

На уточнение, видит ли он тот же уровень "исторических возможностей", который видел три недели назад, Прайс сказал: "Мы по-прежнему видим здесь возможность, несмотря на неудачи. Мы всегда понимали, что это никогда не будет линейным процессом. Мы считаем, что благодаря постоянному диалогу и постоянному взаимодействию, в том числе на высшем уровне, мы сможем сделать все возможное для продвижения этого долгосрочного всеобъемлющего мира".

В начале августа Азербайджан предпринял очередную провокацию в отношении Нагорного Карабаха. После этого, официальный Степанакерт заявил, что азербайджанская сторона через российских миротворцев потребовала организовать сообщение между Арцахом и Арменией по новому маршруту. А министр территориального управления и инфраструктур Нагорного Карабаха Айк Ханумян сообщил жителям общин Бердзор, Агавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.

Стоит также добавить, что данный ультиматум Азербайджана противоправен, и противоречит тем же требованиям 6 пункту трехстороннего заявления, на который ссылается азербайджанская сторона. Всё это происходит на фоне бездействия международного сообщества и в условиях когда, альтернативная дорога не построена.

Несколько недель назад в первом и пока единственном публичном выступлении по этому вопросу премьер-министр Армении заявил, что необходимо подписать документ в трехстороннем формате, касающийся как передислокации миротворцев, так и инфраструктур, питающих Нагорный Карабах. В тот же день на заседании правительства премьер-министр Армении высказал критику в адрес российских миротворцев, утверждая, что нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Карабахе происходят в их присутствии и с их попустительства. А представитель МИД России Иван Нечаев назвал эту критику армянской стороны неоправданной.

Добавим также, что мэр Бердзора Нарек Алексанян сообщил, что перемещённым жителям Бердзора, Ахавно и Наркис Сус предложат сертификаты на покупку жилья. Если они захотят переехать в Ереван получат до 8 млн драмов, в другой регион Армении - до 10 млн драмов. А желающим купить жилье в Арцахе будет предложено до 12 млн драмов (примерно 1 млн 800 тыс рублей). 

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