Четверг, 18 Августа 2022 12:16

АрмИнфо. Следственный комитет Армении не располагает данными о том, что в ТЦ <Сурмалу> произошел теракт, нет. Об этом заявил глава ведомства Аргишти Кярамян 18 июля в ходе заседания правительства. Кабмин Армении минутой молчания почтил память погибших во время взрыва в ТЦ <Сурмалу>.

<В рамках уголовного дела рассматриваются различные версии. Но на данный момент в деле нет никаких фактических данных, свидетельствующих о теракте или наличии иного умышленного состава преступления>, - сказал Кярамян.

Как указал глава СК, имеющиеся на данный момент данные свидетельствуют о преступных действиях, совершенных по неосторожности.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что видеокадры и <имеющаяся визуальная информация> исключают <какую-либо логику террористического акта>.

По словам Пашиняна, после взрыва в порту Бейрута в 2020 году он поручил соответствующим ведомствам провести проверку подобных объектов во избежание подобной ситуации в РА. Весной 2021 года инспекционный орган в ТЦ выявил ряд нарушений. Глава кабмина поручил главе Службы госконтроля проверить, как выполнялись его поручения.

Взрыв в торговом центре <Сурмалу> произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники, на котором по данным главы МЧС Армена Памбухчяна, находилось до 4 тонн взрывоопасных средств. В результате инцидента погибли 16 человек, пострадали - 62, еще 2 числятся пропавшими. После взрыва в медцентры обратились или были доставлены 62 граждан с различными травмами. 58 из них уже выписаны. В Армении и Нагорном Карабахе объявлен двухдневный траур (17-18 августа).