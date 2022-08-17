Среда, 17 Августа 2022 12:19

АрмИнфо. Количество пропавших без вести в результате взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> в Ереване сократилось до одного человека. Об этом 17 августа журналистам заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Артуш Григорян.

По его словам, идентифицировано тело еще одного погибшего, и, тем самым, количество пропавших без вести с двух человек сократилось до одного. По имеющимся данным, данный гражданин в момент взрыва находился на первом этаже здания недалеко от выхода, и по этой причине поисковые работы будут сконцентрированы на прилегающей к данному зданию территории. Однако, как заметил замминистра, имеется риск обрушения этого здания, рядом с которым остались завалы. Работы сегодня будут проведены в районе завалов, обсуждается и возможность входа в здание, несмотря на имеющийся риск обрушения. В этой связи, к работам привлечены специалисты сейсмической службы. Охлаждение здания и прилегающих территорий позволит привлечь и группы кинологов.

Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. До сих пор ведутся работы по очистке завалов и поиску пропавших граждан. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 1 гражданин числится пропавшим без вести, 62 человека обратились за медицинской помощью, 7 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.