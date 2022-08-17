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|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
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|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
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АрмИнфо. Количество пропавших без вести в результате взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> в Ереване сократилось до одного человека. Об этом 17 августа журналистам заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РА Артуш Григорян.
По его словам, идентифицировано тело еще одного погибшего, и, тем самым, количество пропавших без вести с двух человек сократилось до одного. По имеющимся данным, данный гражданин в момент взрыва находился на первом этаже здания недалеко от выхода, и по этой причине поисковые работы будут сконцентрированы на прилегающей к данному зданию территории. Однако, как заметил замминистра, имеется риск обрушения этого здания, рядом с которым остались завалы. Работы сегодня будут проведены в районе завалов, обсуждается и возможность входа в здание, несмотря на имеющийся риск обрушения. В этой связи, к работам привлечены специалисты сейсмической службы. Охлаждение здания и прилегающих территорий позволит привлечь и группы кинологов.
Взрыв в торговом центре "Сурмалу" произошёл 14 августа. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. До сих пор ведутся работы по очистке завалов и поиску пропавших граждан. По данным на утро 17 августа, погибли 16 человек, 1 гражданин числится пропавшим без вести, 62 человека обратились за медицинской помощью, 7 из которых продолжают лечение в медицинских учреждениях республики. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.
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|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Посольство России требует от властей Армении пресекать ложные обвинения в российский адрес со стороны определенных кругов
|По делу о взрыве в торговом центре <Сурмалу> обвиняемых нет - советник генпрокурора
|Количество пропавших без вести в результате взрыва в ТЦ <Сурмалу> сократилось до одного человека - замминистра
|Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> обрушилось
|В Армении объявлен 2-х дневный траур в связи со взрывом в ереванском торговом центре
|Военная делегация Ирана посещает Карабах
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистра
|МСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работу
|Шойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном Кавказе
|Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл "Сансет Бульвар"
|В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек
|Посольство РФ: Любовь Грибова жива
|Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
|Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
|Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
|В Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
|Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Скончался бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян
|Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
|Мохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|СМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоров
|«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны
|По делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей Иджевана
|Чавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги
|Иран назначил Генконсула в Сюникской области Армении
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
|Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
|Читать больше
|Юрист: Отсутствие в Армении состоявшихся институтов - залог управляемости хаоса
|Политик: Нарушение прав человека дает Армении основания для прекращения действий в отношении жителей Бердзора и Ахавно
|Эксперт: В Тегеране осознают, что "Зангезурский коридор" блокирует север ИРИ
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Читать больше
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