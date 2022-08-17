Среда, 17 Августа 2022 12:17

АрмИнфо.Трехэтажное здание торгового центра <Сурмалу> в Ереване, где 14 августа произошел взрыв, вызвавший сильный пожар, обрушилось. Об этом говорится в сообщении Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Согласно источнику, по состоянию на 00:50 17 августа поисково-спасательные работы продолжаются. Пожар локализован 16 августа в 14:38 и потушен в 17:49. По предварительным данным, площадь пожарно-спасательных работ составляет около 1 гектара. Трехэтажное здание общей площадью 2889 квадратных метров обрушилось.

В результате поисково-спасательных работ обнаружены тела 16 граждан, 15 из которых идентифицированы. В медицинские центры Еревана обратились 62 гражданина, из них 7 продолжают лечение, остальные получили соответствующую медицинскую помощь и выписаны. На месте работают 109 спасателей и 27 волонтеров Армянского общества Красного Креста.

По результатам звонков, поступивших на горячую линию МЧС, без вести пропавшими на территории ТЦ <Сурмалу> считаются двое граждан - Гагик Карапетян и Ваник Амирханян.

Напомним, что 17-18 августа в Армении и в Арцахе объявлен общенациональный траур по погибшим.