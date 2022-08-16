Вторник, 16 Августа 2022 17:54

АрмИнфо.Туркменистан, Иран, Узбекистан и Казахстан подписали итоговый Дополнительный протокол к Соглашению о создании международного транспортного и транзитного коридора (Ашхабадскому соглашению) на прошедшем в Авазе втором заседании Координационного совета стран-участниц данного Соглашения.

Мероприятие прошло спустя 11 лет после подписания Соглашения между правительствами Ирана, Омана, Туркменистана и Узбекистана. Позже к соглашению также присоединились Казахстан, Катар и Индия, а присоединение Пакистана в настоящий момент находится на рассмотрении.

Во вступительном слове к заседанию генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана Мамметхан Чакыев подчеркнул, что официальный Ашхабад проводит политику широкого сотрудничества в транспортной сфере, ратифицировав 12 международных конвенций по транспорту и инициировав принятие Генассамблеей ООН четырех резолюций в этой области.

Участники заседания рассмотрели рад вопросов, касающихся упрощения визового режима для участников международных автомобильных перевозок, устранения барьеров для развития двусторонних и транзитных автомобильных грузоперевозок.

Внимание было уделено в том числе унификации и определению единого сквозного тарифа в железнодорожных грузоперевозках, а также паритетных размеров сборов и платежей, взымаемых при пересечении государственных границ за транспортные услуги, связанные с автомобильной перевозкой.