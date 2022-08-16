Вторник, 16 Августа 2022 17:48

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилые дома 85, 87, 89 на улице Шерами, 42, 44 на улице Овнатан; собственные дома на улице Овнатана;

11:00-17:00 жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе, 24 , 28/а, 28/б, 28/г на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ретине норуйт”, магазин-салон мебели “Клайк” и прилегающие субпотребители; жилые дома 90, 92 на улице Арцруни, 36А, 36/7, 38/1, 38/2 на пр. Комитаса, 41, 147/1 на улице Кочара, 63/4 на улице Рига, 2-2/1 на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 12-24 на улице Рига, 137-139 на улице Кочара, 1/2 на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 1Б на улице Киевяна, 6 на улице Севастополян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 31-62/1 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 47 на 16-ой улице Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 4-78 на улице П.Севака, 13Г-45Г на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Агатангехоса, 29 29а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин;

в Котайкской области:

11:00-14:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; песчаные рудники Джрабера;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Ариндж;

в Ширакской области:

10:00-16:00 село Айкаван в Ахурянском регионе;

11:00-17:00 села Арденис, Агворик, Пагакн, молочный завод “Воске сер”, национальный парк “Арпи” в Амасийском регионе;

в Тавушской области:

11:00-14:00 кварталы “Андраник”, “Шамахян”; частично улица Горького в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилые дома 95, 97, 101 на улице Шерами, школа им. С.Ханзадяна N184, абоненты-жильцы собственных домов на улице Гагарина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 собственные дома 15-42 на 22-ой улице Нор Ареша; жилые дома 21, 21/1, 23 на улице Эребуни, собственные дома 75-82 и жилые дома 87, 89 на улице Азатамартикнери;

11:00-17:00 жилые дома 5, 5а, 7, 9, 9а на улице Туманяна, абоненты-жильцы жилого дома 19 на 2-ом переулке ул. Анрапетутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2 ан улице Фрунзе, 30г, 32а, 34а на улице Г.Нжде, 42а, 42г на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 62, 62/1, 62/2, 64, 66 на улице Араратяна, жилые дома 2а, 4/2, 6, 6/1, 6/2, 6а, 8, 10, 27/а на улице Ширака, 5/5а, 5/5, 5а, 13, 15 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 28, 28/1 на улице Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 66-82 на улице Шоврояна, 44-82 на 4-ом переулке ул. Дро и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 18, 20 на улице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, 1-69 на уице Агароняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 5/14, 27/107 на улице Рубинянца, собственный дом 27/15 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

12:00-14:00 село Карин и кварталы “Гитаван-1”, “Гитаван-2”;

в Араратской области:

10:00-12:00 село Бардзрашен; абоненты (не являющиеся жильцами) “Салакид”, “Неолита”, “Стоун”;

10:00-13:00 село Урцаландж; станции операторов “Юком”, “Телеком-Армения”, “Виваселл-МТС”; Армянские воинские части N31549, Аэронавигация, телестанция “Зовашен” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:00 села Дитак и Джрашен;

13:00-16:00 села Воскетап и Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-15:00 частично квартал ‘Дзахапня” в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

13։30-15։30 общины Агверан, Арзакан, Бжни, Алапарс, станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”; газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09:30-12:30 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатах, ООО “Туфенкян Оспиталити” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”:

10։00–11։00 частично улицы Ереванян, Саят-Нова, Мясникяна, Г.Зирояна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

10։00-12։30 села Гетик, Мартуни, МГЭС “Эрик”;

12։00–14։00 частично улица Камо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Сарапат в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 газозаправочная станция “Айос”, расположенная в конце шоссе Ереванян, и завод “Стромаш” в городе Гюмри;

в Лорийской области:

10:00-13:00 село Амракиц;

12:00-15:00 кварталы “Кентрон-1”, “Кентрон-2”, “Лифти”, улицы Шаумяна, Торосяна, Мясникяна, Ширака, С.Аветисяна, переулок Айгестан-1 и школа N1 в городе Спитак;

в Тавушской области:

12:00-14:00 улицы Оганяна, Мясникяна, Сараланджи; частично улицы Ереванян, Меграбян, Блбулян, ресторан “Мармар”, винный завод, газозаправочная станция, ресторанный комплекс на Ереванском шоссе, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

11:00-15:00 села Верин Цахкаван, Варагаван, Паравакар, винный завод, газозаправочная станция, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Бердском регионе;

в Сюникской области:

09:15-10:30 село Гегаванк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-15:30 село Арташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:30-15:30 села Нор Арачадзор, Урнух и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)