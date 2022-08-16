Вторник, 16 Августа 2022 17:43

АрмИнфо.Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов направил телеграмму соболезнования коллеге из Армении Николу Пашиняну в связи трагическим инцидентом в торговом центре "Сурмалу", унесшем жизни около двух десятков граждан. Об этом АрмИнфо сообщили в пресс-службе посольства Казахстана в РА,

В телеграмме Смаилова, в частности говорится: "Примите мои искренние соболезнования в связи с трагедией в торговом центре. Выражаю слова искреннего сочувствия семьям, потерявшим близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим".

Ранее свои соболезнования выразил президент РФ Владимир Путин, глава Беларуси Александ Лукашенко, высшее руководство Грузии, а также Министерства иностранных дел России, Молдовы, Черногории, Греции и Кипра. Спецпредставитель ЕС, спецпредставитель Турции по нормализации отношений с Армении. Офис ООН в Ереване.

Слова поддержки выразили посольства Литвы, Ватикана, Эстонии, Мексики, Сербии, Китая, Нидерландов, России, США, Ирана, Болгарии, Франции, Чехии в Армении.

Напомним, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ "Сурмалу" раздался мощный взрыв, который привел к сильному пожару. По данным на 16 августа, погибли 16 человек (идентифицированы личности 13), 4 граждан числятся без вести пропавшими, свыше 60 человек обратились за медицинской помощью. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело