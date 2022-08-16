Вторник, 16 Августа 2022 15:20

АрмИнфо. Сообщения о взрывных устройствах в аэропорту "Звартноц" и всех станциях Метрополитена имени Карена Демирчяна оказались ложными. Об этом говорится в сообщении МЧС РА.

В ведомстве напомнили, что в Национальный центр управления кризисными ситуациями МЧС РА 16 августа в очередной раз поступила информация о том, что на всех станциях метро и в международном аэропорту "Звартноц" заложены взрывные устройства.

"На место происшествия выехали кинологи и саперы. По состоянию на 10:30 работы метро остановлены, сотрудники и пассажиры эвакуированы.

В результате осмотра места происшествия, проведенного кинологами и саперами в международном аэропорту "Звартноц" и всех станций метро взрывных устройств не обнаружено. В 15:00 по местному времени столичный метрополитен возобновил работу", - говорится в сообщении МЧС РА.