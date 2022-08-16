Вторник, 16 Августа 2022 15:19

АрмИнфо. Министры обороны Армении и России Сурен Папикян и Сергей Шойгу провели переговоры в рамках X Московской конференции по международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

"У нас есть что обсудить, есть вопросы традиционные, касающиеся нашего военно- технического и военного сотрудничества. И, конечно, вопросы, связанные с деятельностью нашего миротворческого контингента, который выполняет задачи в Нагорном Карабахе. Мы по-прежнему уверены так же, как и вы, что главным стабилизирующим фактором является режим прекращения огня на всей линии соприкосновения", - заявил глава российского военного ведомства в ходе переговоров.

Шойгу также поблагодарил коллегу из Армении за возможность принять участие в открытии Армейских международных игр и Международного военно-технического форума "Армия-2022", а также в работе на Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Папикян отметил, что сегодняшняя встреча является уже второй с начала года, что показывает высокий уровень двустороннего армяно-российского союзнического взаимодействия. "Эта встреча для нас очень важна. Мы высоко ценим достигнутый уровень армяно-российского взаимодействия, а также роль российского присутствия на Южном Кавказе", - сказал глава оборонного ведомства Армении.