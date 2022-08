Вторник, 16 Августа 2022 15:18

АрмИнфо. На сцене Спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна 24-30 октября 2022 года будет представлен легендарный бродвейский мюзикл "Сансет Бульвар" (музыка - Эндрю Ллойд Уэббер, либретто - Дон Блэк, Кристофер Хэмптон, перевод - Дарья Аксёнова).

Русскоязычную версию мюзикла в Армении представляет продюсерский центр Погоса Арутюняна SKYFIST Studio. Это - первый бродвейский мюзикл, официально поставленный в Армении: новая постановка представлена по специальному соглашению с театральной компанией Эндрю Ллойда Уэббера The Really Useful Group Ltd., будет показана только 6 раз и претендует на звание одного из самых важных культурных событий года.

"Сансет Бульвар" - один из величайших мюзиклов XX века, трижды лауреат престижной премии "Тони". Новая постановка разработана международной командой специально для Еревана (режиссер-постановщик - Антон Музыкантский, Лондон). Легендарная музыка Уэббера прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра Армении (за пультом - дирижер-постановщик Мариам Барская, Москва)?

Захватывающий сюжет мюзикла основан на культовом фильме Билли Уайлдера. Норма Дезмонд, королева немого кино, с появлением звуковых фильмов превратилась в одержимую затворницу - в недрах своего роскошного особняка на Сансет Бульваре она грезит о триумфальном возвращении на большой экран. Коварное закулисье Голливуда, погони и выстрелы, романтика бульвара заходящего солнца, история любви, ирония киносудеб и невыносимый накал страстей - сюжет держит в напряжении и по- голливудски эффектно ведёт к непредсказуемой и трагичной развязке.

В роли Нормы Дезмонд выступит неподражаемая Тамара Гвердцители (Тбилиси). В постановке также участвуют ведущие артисты русскоязычных мюзиклов и известные актеры армянского театра и кино. Участники мюзикла отобраны по итогам открытого национального кастинга.

В ролях: Тамара Гвердцители, Евгений Елпашев, Эльмира Диваева, Артур Манукян, Сергей Даниелян, Арам Караханян, Ани Лупе, Сеник Барсегян, Нерсес Маркосян, Анаит Киракосян, Севак Мусаханян, Илона Сагиева, Сурен Погосян, Аида Калантарян, Михаил Глекель, Зара Акопян, Авет Зограбян, Дарья Зайцева, Варужан Маргарян, Дарья Скоблина, Сурен Товмасян, Анжелика Гевондян, Рафаэль Арутюнян, Дарья Воронина, Георги Рштуни, Асмик Григорян, Евгения Лукина.