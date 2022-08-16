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 Вторник, 16 Августа 2022 15:00
Александр Аванесов

В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек

В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек

АрмИнфо. В результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" и последовавшего за ним пожара в различных медицинских центрах Армении лечение продолжают проходить 7 пострадавших. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Армении.

Согласно источнику, состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное. Все остальные пострадавшие выписаны в связи с улучшением состояния здоровья.  Число погибших - 16 человек.

 

Между тем, согласно сообщению пресс-секретаря МЧС, Айка Костаняна, идентифицированы тела 13  из 16 погибших, а  количество лиц, считающихся пропавшими без вести, сократилось до 10 человек, в том числе, одна гражданка России и один гражданин Ирана.  В числе погибших значатся беременная женщина и ребенок.

Напомним, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ "Сурмалу" раздался мощный взрыв, который привел к сильному пожару. По данным на утро 16 августа, погибли 16 человек, 10 граждан числятся без вести пропавшими, свыше 61 человек обратились за медицинской помощью. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.  -0-

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