Вторник, 16 Августа 2022 14:59

АрмИнфо.По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России - Любови Грибовой (Любы Грибовой), 1959 г.р. - не подтвердилась. Она жива и здорова. Об этом говорится в сообщении посольства России в Армении.

Напомним, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ "Сурмалу" раздался мощный взрыв, который привел к сильному пожару. По данным на утро 16 августа, погибли 16 человек (идентифицированы личности 13), 8 граждан числятся без вести пропавшими, свыше 60 человек обратились за медицинской помощью. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.

Так, согласно МЧС РА, числятся пропавшими:

1. Гагик Карапетян

2. Артавазд Айрапетян

3. Ваник Амирханян

4. Ксения Бадалян, 1981 г.р.

5. Арам Арутюнян

6. Давид Мхитарян

7. Гегам Петросян (1985 г.р.)

8. Мехри Тарери (гражданин Ирана).