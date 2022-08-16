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|Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
|Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
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|Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
|Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
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|Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
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|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
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АрмИнфо.По сведениям МЧС Республики Армения, информация о пропаже без вести гражданки России - Любови Грибовой (Любы Грибовой), 1959 г.р. - не подтвердилась. Она жива и здорова. Об этом говорится в сообщении посольства России в Армении.
Напомним, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ "Сурмалу" раздался мощный взрыв, который привел к сильному пожару. По данным на утро 16 августа, погибли 16 человек (идентифицированы личности 13), 8 граждан числятся без вести пропавшими, свыше 60 человек обратились за медицинской помощью. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.
Так, согласно МЧС РА, числятся пропавшими:
1. Гагик Карапетян
2. Артавазд Айрапетян
3. Ваник Амирханян
4. Ксения Бадалян, 1981 г.р.
5. Арам Арутюнян
6. Давид Мхитарян
7. Гегам Петросян (1985 г.р.)
8. Мехри Тарери (гражданин Ирана).
|Подписан дополнительный протокол к Ашхабадскому соглашению
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Риска нового взрыва на территории торгового центра <Сурмалу> нет, но небольшие задымления могут иметь место - замминистра
|МСЧ Армении: столичный метрополитен возобновил работу
|Шойгу и Папикян обсудили роль российского присутствия на Южном Кавказе
|Впервые в Армении: экстравагантный шедевр Эндрю Ллойда Уэббера мюзикл "Сансет Бульвар"
|В медицинских центрах Армении лечение продолжают получать 7 человек
|Посольство РФ: Любовь Грибова жива
|Тигран Авинян призвал запретить свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах - министр по ЧС
|Ереванский метрополитен приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Оппозиционер: Статистика небоевых потерь в ВС РА в первые 15 дней августа является трагедией для армии и страны
|Число жертв взрыва в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
|В Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
|Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Скончался бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян
|Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
|Мохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|СМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоров
|«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны
|По делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей Иджевана
|Чавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги
|Иран назначил Генконсула в Сюникской области Армении
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
|Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
|Смена маршрута коридора - ощутимый шаг Баку в направлении деарменизации Арцаха
|На улучшение материального положения участников 44-дневной войны будет выделено около $1 млн.
|Расходы на услуги личного помощника для лиц с инвалидностью покроет госбюджет
|МККК: В связи с 44-дневной войной 303 человека из Армении считаются пропавшими без вести
|Глава МИД Арцаха: Сейчас мы сталкиваемся с угрозами экзистенциального характера, а это требует хладнокровия и профессионализма
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Суд освободил Агвана Овсепяна под залог в $200 тыс. и подписку о невыезде
|В Дилижане строится всесезонный скалолазный комплекс и семейное кафе Rock
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Читать больше
|Эксперт: Противодействие деарменизации Арцаха требует неординарных решений
|Иранист: Дипломатическое присутствие Ирана в Сюнике - недвусмысленная реакция Тегерана на турецко-азербайджанские аппетиты
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Читать больше
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
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