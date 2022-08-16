Вторник, 16 Августа 2022 14:58

АрмИнфо.Председатель Совета директоров Фонда государственных интересов Армении (АНИФ), экс-вице-премьер Тигран Авинян призвал установить запрет на свободное проведение фейерверков и продажу пиротехнической продукции.

<Еще в 2020 году мы обсуждали вопрос ужесточения порядка организации фейерверков. В 2021 году инициатива получила одобрение правительства и была направлена в Национальное собрание. Понимая экономические интересы предпринимателей, тем не менее, считаю, что свободная продажа пиротехнической продукции должна быть запрещена, как это и было предусмотрено предложенным нами регулированием>, - написал Авинян на своей странице в Facebook.

Согласно предложенному проекту, как отметил , фейерверки разрешались только в случае проведения государственных и общественных мероприятий, свободная продажа фейерверков запрещалась.

<Их свободное использование не только нарушает общественную жизнь, покой людей, но и нередко приводит к телесным повреждениям. Даже в эти дни их использование продолжается, вызывая гнев наших сограждан.

Убежден, что запрет на свободную организацию фейерверков должен быть установлен, и призываю наших коллег в Национальном собрании приступить к реализации этой инициативы>, - написал Тигран Авинян.

В результате взрыва, произошедшего 14 августа в торговом центре <Сурмалу>, число погибших достигло 16 человек. Среди них маленький ребенок и беременная женщина. Пропавшими числятся 17 граждан