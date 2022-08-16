Вторник, 16 Августа 2022 11:28

АрмИнфо. Поисково-спасательные работы на территории торгового центра <Сурмалу> продолжаются. Об этом 16 августа журналистам заявил министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян.

По его словам, сегодня все усилия пожарных и спасателей сосредоточены на поисковых работах, в ходе которых тяжелая техника для разборки завалов не используется, поскольку под ними могут находиться люди. Тяжелая техника используется лишь после проведения обследования местности, отметил министр. Он подчеркнул, что в течение дня на объекте работают порядка 150 человек, в основном, спасателей, добровольцев Армянского общества Красного Креста и общественной организации <ВОМА>. Тем самым, дефицита в человеческих и технических ресурсах нет, констатировал Памбухчян.

Министр призвал СМИ воздерживаться от публикаций сообщений, связанных с чисто этическими нормами, указав, в частности, на публикации о гибели беременной женщины и ребенка. <Подобные публикации не способствуют проведению эффективных работ, и вообще, морально­психологической ситуации в стране>, - подчеркнул Памбухчян, добавив, что судебно-медицинская экспертиза пока не подтверждает, что речь идет о матери и ее ребенке. <Мы можем лишь строить свои гипотезы>, - сказал глава МЧС, отметив, что первыми о случаях выявления погибших или живых граждан узнают в МЧС, о чем сообщается средствам массовой информации.

Памбухчян сообщил, что представители ведомства встречались с владельцем торгового центра, у которого затребовали проектные документации по ТЦ, поскольку имеются данные о наличии подвальных помещений, в которых также могут находиться люди.

Напомним, что 14 августа в 13:23 на территории ТЦ раздался мощный взрыв, который привел к сильному пожару. По данным на утро 16 августа, погибли 16 человек, 18 граждан числятся без вести пропавшими, свыше 61 человек обратились за медицинской помощью. В связи с инцидентом, возбуждено уголовное дело.