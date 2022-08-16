Вторник, 16 Августа 2022 11:27

АрмИнфо. Ереванский метрополитен им. Карена Демирчяна приостановил работу из-за очередного сигнала о бомбе.

Как сообщает пресс-служба Метрополитена, сигнал о заложенных взрывчатках на станциях метро поступил в Центр кризисного реагирования 16 августа в 10.05 по местному времени.

"На место инцидента выехали специалисты МЧС РА с кинологами. Пассажироперевозки на данный момент временно приостановлены. Приносим извинения за причиненные неудобства",- говорится в заявлении Метрополитена.

Отметим, что это не первый такой сигнал. Последний раз сообщение о заложенных бомбах поступало в МЧС РА 14 августа. Позже выяснилось, что сообщение ложное. Генпрокуратура уже возбудила уголовное дело по факту ложных звонков о заложенных взрывчатках.