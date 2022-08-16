Вторник, 16 Августа 2022 11:25

АрмИнфо.Статистика небоевых потерь в Вооруженных сил РА впервые 15 дней августа является трагедией для армии и страны. Подобное мнение выразил оппозиционный депутат от блока "Честь имею" Тигран Абраамян.

Он констатировал, что за прошедшие 15 дне зафиксировано 5 небоевых смертей.

"Еще 2 жертвы в начале августа были у Армии обороны в результате агрессии, инициированной Азербайджаном", - отметил он.

По словам оппозиционера, около 2 десятков ранений в Армении и Арцах из-за различных обстоятельств, включая небоевые условия.

"Так, в ночь с 3 на 4 августа скоропостижно скончался участник трехмесячных сборов, рядовой запаса Атом Размиковчи Арутюнян (1978 г. р.).

7 августа в Гегаркунике произошла чрезвычайная ситуация. Около 16:00 Центр службы спасения МЧС получил сигнал о том, что гражданин утонул в Севане близ села Цовак Гегаркуникской области. Позже оказалось, что вышеупомянутый гражданин был участником трехмесячной мобилизации.

7 августа скоропостижно скончался военнослужащий контрактной службы Аршалуйс Врамович Ованнисян (1976 г. р.).

9 августа на одной из боевых позиций на северо -восточном направлении Республики было найдено тело военнослужащего срочной службы Эрика Арменовича Гарсяна (2003 г.р.) с огнестрельным ранением в области груди. Проводится расследование, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

14 августа, около 15:20 резко ухудшилось состояние военнослужащего срочной службы Манвела Мясниковича Тадевосяна (1981 г.р.). Врачам спасти его жизнь не удалось. Назначена судмедэкспертиза для выяснения причины смерти", - констатировал оппозиционер.