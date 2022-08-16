Вторник, 16 Августа 2022 11:24

АрмИнфо. Число жертв взрыва и вспыхнувшего за ним пожара в ереванском торговом центре <Сурмалу> достигло 16. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении.

Источник отмечает, что по положению на 08:12 16 августа в результате поисково- спасательных работ обнаружены тела 16 граждан (Маргарян Мисак, 1964 г.р., Анаит Мхитарян, 1967 г.р., Джемма Назарян, 1960 г.р., Анаит Халатян, Вардан Кочарян, 1960 г.р. и Гаянэ Аветисян, 1966 г.р., трупы еще десяти человек пока не установлены).

В медицинские центры города Еревана обратились 60 граждан, 12 из них продолжают получать лечение, а остальные 48, получив соответствующую медицинскую помощь, выписаны.

В поисково-спасательных работах задействованы 171 пожарных и спасателей, 6 пожарных машин и 1 спасательная техника, 2 автолестницы. На месте работает группа кинологов, бригады медицинского обеспечения, дежурный психолог. В работах также принимают участие спасательные отряды Ширака и Тавуша (соответственно 44 и 40 спасателей), 2 спасателя и 1 пожарная машина от российско-армянского гуманитарного центра, 30 добровольцев от военно-патриотической общественной организации <ВОМА> и 102 добровольца от Армянского общества Красного Креста.

Работы по тушению пожара ведутся на 4 объектах. В работах также задействованы 10 тракторов мэрии Еревана, 16 самосвалов, 2 автоцистерны, 3 бригады скорой помощи, 1 кузовной транспортер и 2 автокрана. Дежурная группа отдела психологической поддержки оказывает психологическую помощь гражданам на месте. Граждане также могут получить психологическую поддержку, позвонив на горячую линию <911>.

По результатам звонков, поступивших на горячую линию МЧС, без вести пропавшими на территории ТЦ <Сурмалу> могут считаться следующие граждане:

1. Арам Айрапетян (1981 г.р.)

2. Марат Шахбазян

3. Сирарпи Хачатрян

4. Мариам Хачатрян

5. Арут Гаракян

6. Гагик Карапетян

7. Артавазд Айрапетян

8. Эрна Григорян (1980 г.р.)

9. Грачья Саргсян (1976 г.р.)

10. Вачаган Егоян (2000 г.р.)

11. Ваник Амирханян

12. Ксения Бадалян (1981 г.р.)

13. Арам Арутюнян

14. Давид Мхитарян

15. Мелине Талоян (1997 г.р.)

16. Люба Грибова (гражданка РФ, 1959 г.р.)

17. Мехри Тахери (гражданин Ирана)

18. Гегам Петросян (1985 г.р.)

Напомним, что 14 августа в 13:23 в Национальный центр управления кризисными ситуациями поступило сообщение о том, что в торговом центре <Сурмалу> по адресу улица Аршакуняц 15 в Ереване произошел взрыв и пожар, в результате чего трехэтажное здание частично обрушилось. По предварительным данным, причиной взрыва и пожара могла стать детонация пиротехнических средств.