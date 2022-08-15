Понедельник, 15 Августа 2022 19:59

АрмИнфо.МЧС Армении дополнило список лиц, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один гражданин России

Так, согласно МЧС РА, числятся пропавшими:

1. Арам Айрапетян, 1981 г.р.

2. Марат Шахбазян

3. Сирарпи Хачатрян

4. Мариам Хачатрян

5. Арут Гаракян

6. Гагик Карапетян

7. Артавазд Айрапетян

8. Эрна Григорян, 1980 г.р.

9. Грачья Саркисян, 1976 г.р.

10. Вачаган Егоян, 2000 г.р.

11. Ваник Амирханян

12. Ксения Бадалян, 1981 г.р.

13. Арам Арутюнян

14. Давид Мхитарян

Ваник Карапетян

15. Мехри Тарери (гражданин Ирана)

16. Мелине Талоян, 1997 г. р.

17. Любовь Грибова (гражданка РФ, 1959 г.р.)

18.Мариам Фатхи,

19. Ваниа Фатхи (2016 г.р.),

20. Эдрис Фатхи (2002 г.р.),

21. Киомарс Фатхи (1972 г.р.),

22. Монире Надери.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 7 человек, еще 61 пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией продолжают поступать соболезнования от зарубежных стран. Свои слова поддержки выразили посольства Литвы, Ватикана, Эстонии, Мексики, Сербии, Китая, Нидерландов, России, США, Ирана, Болгарии, Чехии в Армении.

Соболезнования также выразили Министерства иностранных дел России, Грузии, Молдовы, Черногории, Греции и Кипра.