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АрмИнфо.МЧС Армении дополнило список лиц, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу". Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один гражданин России
Так, согласно МЧС РА, числятся пропавшими:
1. Арам Айрапетян, 1981 г.р.
2. Марат Шахбазян
3. Сирарпи Хачатрян
4. Мариам Хачатрян
5. Арут Гаракян
6. Гагик Карапетян
7. Артавазд Айрапетян
8. Эрна Григорян, 1980 г.р.
9. Грачья Саркисян, 1976 г.р.
10. Вачаган Егоян, 2000 г.р.
11. Ваник Амирханян
12. Ксения Бадалян, 1981 г.р.
13. Арам Арутюнян
14. Давид Мхитарян
Ваник Карапетян
15. Мехри Тарери (гражданин Ирана)
16. Мелине Талоян, 1997 г. р.
17. Любовь Грибова (гражданка РФ, 1959 г.р.)
18.Мариам Фатхи,
19. Ваниа Фатхи (2016 г.р.),
20. Эдрис Фатхи (2002 г.р.),
21. Киомарс Фатхи (1972 г.р.),
22. Монире Надери.
Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 7 человек, еще 61 пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).
В связи с трагедией продолжают поступать соболезнования от зарубежных стран. Свои слова поддержки выразили посольства Литвы, Ватикана, Эстонии, Мексики, Сербии, Китая, Нидерландов, России, США, Ирана, Болгарии, Чехии в Армении.
Соболезнования также выразили Министерства иностранных дел России, Грузии, Молдовы, Черногории, Греции и Кипра.
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
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|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
|Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Скончался бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян
|Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
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|Чавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги
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|На улучшение материального положения участников 44-дневной войны будет выделено около $1 млн.
|Расходы на услуги личного помощника для лиц с инвалидностью покроет госбюджет
|МККК: В связи с 44-дневной войной 303 человека из Армении считаются пропавшими без вести
|Глава МИД Арцаха: Сейчас мы сталкиваемся с угрозами экзистенциального характера, а это требует хладнокровия и профессионализма
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Суд освободил Агвана Овсепяна под залог в $200 тыс. и подписку о невыезде
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|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Армения меняет правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения
|В МИД России назвали необоснованным критику в адрес российских миротворцев на фоне последнего обострения в Арцахе
|Оппозиционер: правительство Арцаха не проявляет никаких признаков работы с людьми на местах
|АО Арцаха: За минувшую ночь существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано
|Президент ИРИ: . Иран никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РА
|Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА
|Совбез Арцаха разъяснил цели визита Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцев
|Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации
|На Армению вновь надвигается жара
|Эрдоган поддержал последнюю агрессию Азербайджана против Арцаха
|АО Арцаха: Оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск относительно стабильная
|В Конгрессе США бьют тревогу на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха
|Блок "Айастан ": Ни один пункт трехстороннего заявления не предусматривает сдачу населенных пунктов с целью строительства дорог
|Читать больше
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
|Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
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