Понедельник, 15 Августа 2022 18:42

АрмИнфо.Начался официальный визит министра обороны Армении Сурена Папикяна в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба МО РА, делегация во главе с Суреном Папикяном посетила подмосковный центр <Патриот>, где приняла участие в церемонии открытия <Международных Армейских игр-2022> и военно-промышленной выставки <Армия-2022>.

Сурен Папикян осмотрел стенды компаний, представленных на выставке, ознакомился с рядом новейших образцов военной промышленности, провел встречи с руководителями крупных военно-промышленных компаний, обсудил ряд вопросов, связанных с военным сотрудничеством. Международный военно- технический форум <Армия-2022> стартовал сегодня в подмосковной Кубинке, а также на площадках более чем в 30 российских регионах.

Участие в официальной церемонии открытия принял президент РФ Владимир Путин. За неделю будет проведено множество различных мероприятий. Посмотреть на самые передовые образцы вооружения, военной и специальной техники приехали делегации из 70 с лишним стран.

Ожидается, что будут подписаны многомиллиардные контракты. На форуме

очень много новинок, причем масштабно и зрелищно не только на земле,

но и в воздухе. В небо уже поднимались стратегические

бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, а еще высший пилотаж

показала группа <Русские витязи>.

Кроме того, за несколько дней до официального открытия в рамках форума стартовали армейские игры. Они проходят на полигонах 12 стран, в том числе России. Участвуют более 250 команд из 35 государств.