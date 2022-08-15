Понедельник, 15 Августа 2022 17:58

АрмИнфо. Продолжаем внимательно следить за самоотверженной работой сотрудников МЧС Армении по ликвидации последствий произошедшего. Об этом говорится в заявлении посольства России в Армении.

"14 августа с.г. на территории торгового центра "Сурмалу" взрыва. С первых минут к этой работе подключился Российско-армянский центр гуманитарного реагирования, что является еще одним примером братского характера отношений между нашими странами. Центром были предоставлены спасательное снаряжение и техника. Специальные технические средства позволили оценить масштабы разрушений и выявить очаги возгорания. На месте также находится аварийно-спасательный автомобиль, оснащенный комплектом гидравлического спасательного оборудования. Накануне вечером сотрудниками Центра совместно с МЧС были также установлены осветительные приборы, которые позволили продолжить разбор завалов и поиск пострадавших в ночное время", - говорится в сообщении дипмиссии.

При этом подчеркивается, что в Посольство поступают обращения российских медицинских учреждений. В частности, Нижегородская государственная медицинская академия и Приволжский исследовательский медицинский университет выразили готовность оказать необходимое содействие армянским друзьям.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 7 человек, еще 61 пострадали. 17 человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).

В связи с трагедией продолжают поступать соболезнования от зарубежных стран. Свои слова поддержки выразили посольства Литвы, Ватикана, Эстонии, Мексики, Сербии, Китая, Нидерландов, России, США, Ирана, Болгарии, Чехии в Армении.

Соболезнования также выразили Министерства иностранных дел России, Грузии, Молдовы, Черногории, Греции и Кипра.