Понедельник, 15 Августа 2022 17:39

АрмИнфо.Сегодня, 15 августа 2022 года в Конгресс-центре Национальной туристической зоны «Аваза» начала свою работу Международная конференция на уровне министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю в гибридном формате.

В форуме, организованном по инициативе Туркменистана под эгидой Организации Объединенных Наций, принимают участие делегации из около 40 государств и свыше 30 международных организаций. Нынешнее мероприятие также объединило руководителей учреждений системы ООН, авторитетных международных, региональных и субрегиональных организаций и финансовых структур, представителей частного сектора, неправительственных объединений, научных кругов. С туркменской стороны в работе форума принимают участие члены правительства, руководители и представители ряда министерств и отраслевых ведомств.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил видеообращение к участникам международной конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

В своём видеообращении к участникам конференции глава государства, в частности, отметил, что «Анализ современных процессов, преобладающих тенденций мировой экономики убедительно показывает, что развитие транспорта и коммуникаций приобретает всё более важное и определяющее значение».

Как отмечается, основными целями конференции являются - анализ прогресса, достигнутого развивающимися странами, не имеющими выхода к морю (РСНВМ), в области устойчивого транспорта и связанных с ним Целей устойчивого развития (ЦУР), определение влияния в этом контексте пандемии коронавирусной инфекции и других вызовов. В числе главных тем также рассмотрение ключевой роли сферы транспорта для восстановления после COVID-19, смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

Задачами форума являются обмен знаниями, опытом и инновационными подходами, решениями для финансирования инфраструктуры после пандемии коронавируса, обеспечения её устойчивости и стабильности, выявление рекомендаций и возможностей для улучшения развития и технического обслуживания транспортной инфраструктуры в РСНВМ, а также расширение международной поддержки в области транспорта и укрепление сотрудничества в этой сфере в интересах РСНВМ.

Эти рекомендации, как ожидается, будут направлены на ускорение достижения ЦУР и будут представлены на Третьей конференции Организации Объединенных Наций по РСНВМ в 2024 году.