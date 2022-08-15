Понедельник, 15 Августа 2022 17:32

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4/2, 6, 6/1, 10, 10/1 на улице Молдовакан, 11/2 на улице Тотовенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

10:00-17:00 жилые дома на улицах 6, 7 в кв. “Силикян”, жилые дома 2, 4, 6 на улице Лукашина, абоненты-жильцы улицы Чухаджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 11, 13, 15, 17, 19, 21 на переходе Атояна; жилые дома 76, 78 на улице Азатамартикнери;

11:00-17:00 АТС, жилые дома 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 16, 18 на улице Фрунзе, собственные дома 5, 6, 7, 12, 13, 15на улицах Н.Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 21/2, 21/3, 23, 23/1 на улице Рубинянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 35/44, 61/9, 63, 65, 85/2, 99/1, 99/2 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 14-28 на улице Пароняна, 31, 33, 37 на улице С.Ереванци, собственный дом 72 на улице Лео и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Зангакатун;

10:00-16:00 частично село Ерасх;

10:30-16:00 частично село Ншаван;

13:00-16:00 частично село Айгаван;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Агавнадзор;

в Гегаркуникской области:

10:00-13:00 частично улицы Г.Зирояна, Ереванян, Гетапня и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

14:00-15:00 улица Шаумяна поностью; частично улицы Камо, Мясникяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Мартуни;

в Ширакской области:

10:00-15:00 северная часть города Артик; газозаправочная станция, прилегающая к шоссе Манташ, и прилегающие территории;

10:00-17:00 квартал “Нор” села Баграван в Анийском регионе; южная часть села Гоговит в Ашоцком регионе; села Башгюх, Покр Сариар, Какавасар, Дзорашен и Сарапат;

в Тавушской области:

10:00-12:00 села Агардзин, Техут, ресторанный комплекс “Р.Надирян”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Дилижанском регионе;

10:00-13:00 села Вазашен, Айгеовит, Каян-аван, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском реионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-17:00 жилые дома 85, 87, 89 на улице Шерами, 42, 44 на улице Овнатан; собственные дома на улице Овнатана;

11:00-17:00 жилые дома 4/2, 4/3, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 на улице Фрунзе, 24 , 28/а, 28/б, 28/г на улице Г.Нжде и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Ретине норуйт”, магазин-салон мебели “Клайк” и прилегающие субпотребители; жилые дома 90, 92 на улице Арцруни, 36А, 36/7, 38/1, 38/2 на пр. Комитаса, 41, 147/1 на улице Кочара, 63/4 на улице Рига, 2-2/1 на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 12-24 на улице Рига, 137-139 на улице Кочара, 1/2 на улице Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 63, 63/1, 65, 66, 67 на улице Барбюса, 1Б на улице Киевяна, 6 на улице Севастополян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 31-62/1 на улице Барбюса, 18-20 на улице Сепуга и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 31, 47 на 16-ой улице Камарака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 4-68 на 2-ом переулке Камарака, 4-78 на улице П.Севака, 13Г-45Г на улице М.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 7 на улице Агатангехоса, 29 29а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилого дома 5а на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично квартал “Ара Манукян” в городе Эчмиадзин;

в Котайкской области:

11:00-14:00 села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен; песчаные рудники Джрабера;

11:00-17:00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Ариндж;

в Ширакской области:

10:00-16:00 село Айкаван в Ахурянском регионе;

11:00-17:00 села Арденис, Агворик, Пагакн, молочный завод “Воске сер”, национальный парк “Арпи” в Амасийском регионе;

в Тавушской области:

11:00-14:00 кварталы “Андраник”, “Шамахян”; частично улица Горького в городе Дилижан.