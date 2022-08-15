Понедельник, 15 Августа 2022 17:31

АрмИнфо.Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в торговом центре <Сурмалу> в Ереване. Об этом 15 августа журналистам заявила исполнительный директор организации Анна Егиазарян.

По ее словам, Армянское общество Красного Креста пытается в рамках своих полномочий оказать содействие пострадавшим. В частности, первичная медицинская помощь была оказана 90 гражданам, еще около 120 человек получили психологическую помощь. Егиазарян сообщила также, что 36 групп добровольцев вместе со спасателями принимают участие в спасательных работах.В настоящее время на месте работают команды из Еревана, Тавуша и Вайоц Дзора, но имеются еще около 6 групп оперативного реагирования, которые также могут быть вовлечены в поисково- спасательные работы. Всего в этих работах может быть задействована команда их 102 профессионалов своего дела.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в ТЦ <Сурмалу> произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 6 человек, 15 считаются пропавшими без вести. Более 60 граждан обратились в медицинские центры за помощью. По предварительным данным, причиной взрыва и последующим за ним возгоранием послужила детонация на складе пиротехнической продукции.