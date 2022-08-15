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 Понедельник, 15 Августа 2022 17:30
Александр Аванесов

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване

АрмИнфо.Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграмму соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи с гибелью людей в торговом центре "Сурмалу".

Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

<Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре. Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим>, - говорится в обращении российского лидера.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в ТЦ <Сурмалу> произошел мощный взрыв, в результате которого погибли 6 человек,  а 15 считаются пропавшими без вести. Более 60 граждан обратились в медицинские центры за помощью.

По предварительным данным, причиной взрыва и последующим за ним возгоранием послужила детонация на складе пиротехнической продукции.

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