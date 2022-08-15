Понедельник, 15 Августа 2022 17:30

АрмИнфо.Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч выразил соболезнования Еревану в связи с трагедией в торговом центре "Сурмалу" в Ереване.

"Глубоко потрясен известием о мощном взрыве, который произошел в торговом центре в Ереване. Хочу выразить искренние соболезнования семье погибшего и пожелать скорейшего выздоровления всем пострадавшим, в результате в этой трагедии", - написал он.

Соболезнования направило и Министерство иностранных дел Грузии. "Сообщения о мощном взрыве в Ереване шокируют. Наши соболезнования родным и близким жертв трагедии. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Солидарны с нашими армянскими друзьями в это трудное время!", - говорится в сообщении МИД Грузии в Twitter. Примечательно, что несмотря на то, что зарубежные государства направляют соболезнования Еревану в связи с трагедией в Ереване, власти Армении хранят глубокое молчание.

Ночью слова поддержки погибшим выразил лишь Католикос всех армян Гарегин Второй.

"С глубокой болью следим за трагическими последствиями взрыва в торговом центре "Сурмалу". От всей души молимся о мире и умиротворении душ погибших, просим утешения Святого Духа для их семей и близких. Мы также молимся о скорейшем выздоровлении всех раненых. Да поможет Всевышний и защитит нашу страну и народ ", - отметил духовный лидер всех армян.

С заявлением выступил и Католикос Великого Дома Киликийского Арама

I.

"С глубокой тревогой и болью узнал о взрыве в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. Выражаю соболезнования народу Армении. Да просветит Господь души погибших, даст утешение их семьям и скорейшего выздоровления раненым. Пусть Бог сохранит нашу Родину сильной и безопасной и вдали от всякого зла", - отметил он.

Соболезнования Армении уже выразили России, Греция, Кипр, США, Израиль, Беларусь.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших под завалами ТЦ достигло 7 человек, еще 61 пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).