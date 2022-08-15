Понедельник, 15 Августа 2022 17:29

АрмИнфо.В настоящее время в поисково- спасательные работы в торговом центре "Сурмалу" вовлечены 158 спасателей. Об этом в понедельник журналистам заявил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Давид Амбарян.

По его словам, сегодня утром произошла смена пожарных и спасателей, и в настоящее время нет необходимости в вовлечении добровольцев, как нет необходимости и в привлечении дополнительных единиц техники. Заместитель министра, указав на некоторое замедление работ, связал это с риском обрушения конструкций на некоторых участках. Пожар в ТЦ локализован и находится под контролем, однако наличие в ТЦ взрывоопасных веществ пока не позволяет говорить об окончательных сроках тушения пожара. Тем не менее, как заметил Абарян, опасности нового взрыва нет, имеется риск возникновения пожара от некоторых видов взрывоопасных веществ.

Напомним, что 14 августа в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в торговом центре "Сурмалу" произошел взрыв. Число погибших достигло 7 человек, еще 61 пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия).