Понедельник, 15 Августа 2022 17:28

АрмИнфо.Пожарные и спасатели делают все возможное для безопасного вывода из-под завалов всех людей. Об этом 15 августа журналистам заявил министр по чрезвычайным ситуациям РА Армен Памбухчян.

По его словам, имеются случаи, когда в целях помощи оказавшихся под завалами граждан нет возможности для задействования техники, в том числе, и тракторов. В этих случаях работа продолжается вручную. В поисковые работы вовлечен и отряд кинологов, усилиями которых удалось выявить двух пострадавших. Памбухчян заявил, что возможность для нового взрыва находится на низком уровне, но сохраняется угроза обрушения конструкций зданий центра.

С учетом поступивших накануне ложных сигналов о минировании ряда стратегически важных объектов и звучащих в социальных сетях версиях о возможности теракта, министр отметил, что в случае с ТЦ "Сурмалу" не может идти речи о совершении террористического акта. Об этом

свидетельствует тот факт, что вначале возник пожар, приведший к задымлению, и лишь затем прогремел взрыв, который распространился на другие взрывоопасные вещества. <По данным МЧС, на 99% именно это обстоятельство является правдоподобной >, - сказал Памбухчян, отметив также, что за последний период времени ведомство получает уже третье сообщение о якобы минировании жизненно важных объектов, в частности, всех станций метро, зданий Национального Собрания, ереванского муниципалитета. А вчера авторы анонимного письма сообщили и о якобы заложенных бомбам в церкви и в зоопарке. <Совместными усилия сотрудников СНБ и полиции удалось все проверить, и никаких бомб не было выявлено>, - подчеркнул министр.

Он также отметил, что не знает владельца торгового центра, а тем более, не встречался с ним или с ними.

Напомним, что 14 августа в 13:23 в торговом центре "Сурмалу" в Ереване произошел взрыв, в результате которого 6 человек погили, еще 61 пострадали, 15 человек считаются пропавшими без вести. По предварительным данным, причиной взрыва стала детонация на складе

пиротехнических веществ. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 357 УК РА (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), а также части 2 статьи 358 УКК РА (нарушение правил хранения, перевозки, доставки или использования легковоспламеняющихся или горючих материалов, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия)