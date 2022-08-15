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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
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|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
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|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РА
|Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА
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АрмИнфо.Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщил греческий журналист Пол Антонопулос.
" Сообщается, что Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС. Азербайджан не так враждебен Индии, как Греции, но у них нулевая терпимость к агрессорам.
Тем временем греческое правительство делает вид, что Азербайджан является либеральным противоядием от России", - написал он в своем Твиттер.
BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.
Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд еще в середине июля не исключил присоединения к организации новых стран. В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Позднее Ананд сообщила, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют подачу заявок на членство в этом объединении. По ее словам, вступление упомянутых стран не должно занять много времени. Ананд также проинформировала, что обсуждение и возможное решение о приеме некоторых государств из "пятерки", в которую входят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, можно ожидать уже на следующем саммите.
Напомним, что 17 июня состоялся саммите "БРИКС плюс", который прошел в режиме видеоконференции под председательством КНР. В итоге, помимо "пятерки" БРИКС, в диалоге приняли участие еще 13 государств: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
|МЧС Армении: Среди числящихся пропавшими 5 граждан Ирана и один России
|Папикян участвовал в открытии <Армия-22>
|Посольство РФ: российские медучреждения предлагают помощь армянским коллегам в связи с трагедией в "Сурмалу"
|В Tуркменистане начала работу транспортная конференция развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
|Агван Овсепян отпущен на свободу под залог - адвокат
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Представители Армянского общества Красного Креста активно вовлечены в оказание помощи пострадавшим в результате трагедии в ТЦ <Сурмалу>
|Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в ТЦ в Ереване
|Спецпредставитель Турции по процессу нормализации отношений с Арменией и МИД Грузии выразили соболезнования Еревану в связи с трагедией "Сурмалу"
|Замминистра: имеется опасность обрушения некоторых конструкций в ТЦ "Сурмалу"
|Министр по ЧС Армении исключает версию теракта в ТЦ "Сурмалу"
|Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС
|Спасатели извлекли из-под завалов "Сурмалу" женщину
|По факту ложных сообщений о минировании ряда важнейших объектов Армении возбуждено уголовное дело - Абрамян
|Минздрав: состояние пострадавших при взрыве в торговом центре <Сурмалу> оцениваются как удовлетворительное
|За неделю в Армении зарегистрировано 1713 новых случаев COVID-19, скончались 6 человек - Минздрав
|СНБ Армении призывает СМИ и граждан воздерживаться от публикации неутонченной информации относительно угроз террористических актов
|МЧС Армении обнародовало имена погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Еревану соболезнуют из Афин, Минска и Парижа
|МЧС Армении продолжает поиски 18 граждан, считающихся пропавшими без вести в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|В МЧС Армении представили список граждан, считающихся пропавшими в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу"
|Скончался бывший депутат НС Армении, генерал Сейран Сароян
|Генпрокуратура Армении сообщает о новых случая шпионажа и предательства
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Впервые за последние 10 лет библиотеки Еревана начали пополняться новыми книгами
|Мохаммад Джамшид: Армяно-иранская граница должна сохраниться любой ценой
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|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|СМИ: Сердар Кылыч и Рубен Рубинян провели уже 500 телефонных переговоров
|«Сильнее жизни»: фильм о живущих и вдохновляющих жить после войны
|По делу о похищении отца Хачатура Кокобеляна задержаны двое жителей Иджевана
|Чавушоглу: Процесс нормализации с Арменией продолжается, предприняты некоторые шаги
|Иран назначил Генконсула в Сюникской области Армении
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
|Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
|Смена маршрута коридора - ощутимый шаг Баку в направлении деарменизации Арцаха
|На улучшение материального положения участников 44-дневной войны будет выделено около $1 млн.
|Расходы на услуги личного помощника для лиц с инвалидностью покроет госбюджет
|МККК: В связи с 44-дневной войной 303 человека из Армении считаются пропавшими без вести
|Глава МИД Арцаха: Сейчас мы сталкиваемся с угрозами экзистенциального характера, а это требует хладнокровия и профессионализма
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Суд освободил Агвана Овсепяна под залог в $200 тыс. и подписку о невыезде
|В Дилижане строится всесезонный скалолазный комплекс и семейное кафе Rock
|Керолайн Кокс направила письмо главе МИД Великобритании, в котором указала на ухудшении ситуации с безопасностью в Нагорном Карабахе
|Армения меняет правила медицинского освидетельствования на состояние опьянения
|В МИД России назвали необоснованным критику в адрес российских миротворцев на фоне последнего обострения в Арцахе
|Оппозиционер: правительство Арцаха не проявляет никаких признаков работы с людьми на местах
|АО Арцаха: За минувшую ночь существенных нарушений режима прекращения огня и инцидентов не зафиксировано
|Президент ИРИ: . Иран никогда не примет никаких геополитических изменений на Кавказе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего срочной службы ВС РА
|Родители военнослужащих, погибших в ходе 44-дневной войны, проводят акцию протеста перед зданием Минобороны РА
|Совбез Арцаха разъяснил цели визита Виталия Баласаняна в Бердзор в сопровождении азербайджанцев и российских миротворцев
|Араик Арутюнян подписал указ о демобилизации граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации
|На Армению вновь надвигается жара
|Эрдоган поддержал последнюю агрессию Азербайджана против Арцаха
|АО Арцаха: Оперативная обстановка на линии соприкосновения карабахско- азербайджаснких войск относительно стабильная
|В Конгрессе США бьют тревогу на фоне возобновившейся азербайджанской этнической чистки Арцаха
|Блок "Айастан ": Ни один пункт трехстороннего заявления не предусматривает сдачу населенных пунктов с целью строительства дорог
|Читать больше
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
|Прогноз: С выводами о неизбежности новой войны спешить не стоит
|Политолог: Пашинян стремится сохранить статус-кво вместе с Путиным и Алиевым
|Эксперт: Баку готовился к "коридорной" агрессии достаточно давно
|Прогноз: Даже получив коридор, Анкара и Баку не успокоятся
|Читать больше
|Аналитик: Азербайджан нашел путь привода Арцаха под свой контроль
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