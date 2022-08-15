Понедельник, 15 Августа 2022 17:28

АрмИнфо.Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС. Об этом сообщил греческий журналист Пол Антонопулос.

" Сообщается, что Индия заблокировала участие Азербайджана в предстоящем саммите БРИКС. Азербайджан не так враждебен Индии, как Греции, но у них нулевая терпимость к агрессорам.

Тем временем греческое правительство делает вид, что Азербайджан является либеральным противоядием от России", - написал он в своем Твиттер.

BRICS - сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) - межгосударственное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР.

Президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд еще в середине июля не исключил присоединения к организации новых стран. В июне 2022 года заявки на вступление в БРИКС подали Аргентина и Иран. Позднее Ананд сообщила, что Египет, Саудовская Аравия и Турция тоже планируют подачу заявок на членство в этом объединении. По ее словам, вступление упомянутых стран не должно занять много времени. Ананд также проинформировала, что обсуждение и возможное решение о приеме некоторых государств из "пятерки", в которую входят Аргентина, Египет, Иран, Саудовская Аравия и Турция, можно ожидать уже на следующем саммите.

Напомним, что 17 июня состоялся саммите "БРИКС плюс", который прошел в режиме видеоконференции под председательством КНР. В итоге, помимо "пятерки" БРИКС, в диалоге приняли участие еще 13 государств: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.